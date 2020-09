FIJATOV RESTART U SRBIJI! Fiat 500L zvezda kampanje sa velikim popustima

Od utorka, 15. septembra, Srbija se priključuje globalnoj FCA inicijativi pod nazivom „Fiat Restart“. U okviru jednomesečne kampanje svim sugrađanima biće ponuđene ekonomske pogodnosti u vidu akcijskih cena za Fiat 500L, ali i druge modele iz FCA game, sigurnosne usluge u vidu sanitizacije i provere vozila kao i one od ekološkog značaja pri kupovini novog vozila prilikom recikliranja starog.

U okviru komercijalne kampanje Fiat Restart kompanije FCA Srbija u svim dilerstvima sprovode se zajedničke aktivnosti i pogodnosti koje su priredili sektor prodaje i postprodaje - Mopar®. Inicijativa će trajati u periodu od 15.09. do 15.10. ove godine.

Igor Ševo

„Fiat Restart inicijativa u Srbiji predstavlja našu jedinstvenu kampanju koja ima za cilj brigu o zdravlju i sigurnosti klijenata kao i ekološkom aspektu pri kupovini automobila, ali i finansijskim pogodnostima za svakog ko želi da postane vlasnik novog vozila iz naše game“, izjavio je Igor Ševo, komercijalni direktor FCA Srbija. „Ako se uzme u obzir da bi sledeće godine stupio na snagu novi “Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i njihovoj tehničkoj ispravnosti" koji predviđa strogu kontrolu emisije štetnih gasova, ni jedno vozilo sa Euro 3 standardom neće moći da bude registrovano ako nema katalizator na benzinskom odnosno ispravan DPF filter na dizel motoru. Mi u tom smislu nudimo rešenje kroz Fiat Restart akciju sa ciljem da se javnosti podigne svest o zaštiti životne sredine, ali i značaju reciklaže“ dodao je Ševo.

Ukazujući na brigu o zdravlju i sigurnosti, odeljenje Mopar® poziva sve vlasnike vozila na proveru i sanitizaciju automobila kao i da po akcijskim uslovima u periodu trajanja kampanje iskoriste jedan od dva ponuđena paketa: BASIC PACK koji se sastoji iz pregleda vozila i sanitizacije, dok, drugi, PREMIUM PACK obuhvata pregled vozila, sanitizaciju ali i zamenu PRIME Cabin Filtera. Konkretno, Mopar® usluga u prvoj ponudi iznosi 2990 dinara, dok je druga 7990 dinara. Mopar® u okviru prodajne akcije, a pri kupovini po modelu „staro za novo“ vrši inspekciju i proveru vozila radi daljeg utvrđivanja njegove cene. Prodajna akcija s ponosom ističe model proizveden u Kragujevcu, novi Fiat 500L, i kao najbolju ponudu izdvaja svoju najbolju verziju Fiat 500L Cross, ali i paket Sport. Ona se odnosi na mogućnost kupovine uz recikliranje starog ili zamenom polovnog automobila uz bounus od 2200 eura. Konkretno, za navedenu ponudu pri kupovini modela Fiat 500L Cross ekonomska ponuda po ceni od 14.190 eura umanjena za pomenuti bonus od 2.200 iznosi 11.990 eura, dok ponuda za 500L Sport po ceni od 14.690 pri umanjenju od 2.200 eura iznosi 12.490 eura.

foto: FCA Srbija

Primenom recikliranja starog automobila pri kupovini novog, procedura je poznata kupcima i sprovodi se po uslovima koji su važili i u prethodnom periodu kada je kompanija lansirala ovaj popularni vid kupovine i pogodnosti.

„U okviru prethodnih saradnji sa kompanijom FCA Srbija do sada smo reciklirali ukupno 14.000 vozila. Reciklažna industrija podržava ovakve akcije jer joj to omogućava da dođe do sirovina, izbegavaju se sivi tokovi ovih sirovina i delova, doprinosi se svesti o zaštiti životne sredine i dolazi do ispravnog tretiranja opasnog otpada“ izjavila je Slobodanka Stamenić iz Centra za reciklažu povodom kampanje Fiat Restart.

Bez obzira na naziv kampanje, posebna ponuda u datom periodu neće biti ograničena samo na brend Fiat nego i na ostale modele FCA Grupe. Zamena po principu “staro za novo” moguća je i za ostale automobile iz game, dakle, pored brenda Fiat i za Fiat Professional, Jeep kao i Alfa Romeo modele.

Aktuelni su i različiti vidovi finansiranja od poznatih auto kredita, preko finansijskog lizinga do opcija dugoročnog renta.

(Kurir.rs / Izvor: FCA Srbija)

