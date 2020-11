VOZILI SMO NOVI MERCEDES GLA: Baš ON mnogima je najomiljenija zvezda iz Štutgarta! Za vozače koji još VOLE DA VOZE!

Kažu ovo je povišena A klasa. Ali, kada se smestite za komande život vam je povišen. Odmah prelazite u drugu dimenziju, jer ovo je "mercedes"!

Osećaj za volanom, dizajn i vrhunske performanse - to savršenstvo uvek je tu kada na svom volanu gledate srebrnu trokraku zvezdu. Na testu Kurira vozimo novi GLA. Uvek je praznik kada su u džepu ključevi od "mercedesa".

Prva generacija ovog modela pojavila se 2014. godine, a novi je na tržište stigao upravo ove, "egzotične" 2020. godine. Naš primerak je GLA 200 D, zapremine 2,0 litra i 150 konja. Reč je o drugoj generaciji, koja je pre samo nekoliko nedelja stigla u Srbiju. Na vrhu prednje maske je "diamond grill" sa debelom srebrnom lajsnom. Trokraka zvezda je u sredini, prednji deo izmenjen, bočna silueta fluidna. Povrh svega karoserija je korisna, tradicionalno za "mercedes" - koeficijent otpora vazduha je 0.28. Ali, džaba... Što se nas tiče, dizajneri su omanuli. Prva generacija GLA sa svojim izlomljenim linijama bila je atraktivnija, dinamičnija i originalnija. Novi model kao da je preslikani GLC.

Doduše, kažu da je dizajn subjektivni utisak. Karoseriju vadi zadnji deo, elegantan i prefinjen, sa sve dvostrukim izduvom na kraju. To nije slučajno jer se pod oznakom 200D krije dvolitarski turbodizel sa 150 KS. Moćno sve to izgleda - već od 1.400 o/min na raspolaganju imamo 320 Njutnmetara momenta i u praksi nas naš GLA odlučno bije po leđima i samouvereno napreduje do stotke za samo 8,6 sekundi. U performansama asistira poznati osmostepeni 8G-DCT menjač. Maksimalna brzina je 208 km/h, a međuubrzanja vrhunska. Potrošnja je takođe na vrhuncu, jer je potrebno mnogo da stignete do dna rezervoara. U gradu nam je bez štednje trošio do 7 litara, a na magistrali manje od 5 litara, što je za 150 KS veoma dobar rezultat.

U praksi sve to deluje još bolje. Gradski slalom i obilaženja na otvorenom naš povišeni "A mercedes" rešava bez muke. Uživanje u snazi prati nas svo vreme. U svakom momentu imamo rezervu snage i raspoložene Njutnmetre. Inače, sem našeg agregata u ponudi su dizeli GLA180D sa 116KS, kao i GLA 220D (190KS)/ Sva tri motora su 2,0 ali su "navijeni" po izboru kupaca.

Brojke, inače, postavljaju jasnu razliku u odnosu na stari model. Iako je subjektivno duži, novi GLA je po dimenzijama kraću za 14 milimetra - ukupno 4.410 mm dužine. Širok je 1.834 mm (+ 30 mm) i visok 1611 mm (+ 104 mm). Međuosovinsko rastojanje od 2.729 mm je duže za 30 mm, pa novi GLA nudi više prostora za glavu napred i više prostora za noge na zadnjoj klupi. Najvažniji je podatak da vozač i suvozač sede 97 mm povišeno u odnosu na stari model, a ako uporedimo sa A-klasom, za volanom GLA sedite više za 140 mm.

Jedna od tajni performansi leži u modularnoj MFA2 platformi, na kojoj "sede" A klasa, CLA Coupe, B klasa i GLB. Iako je težište povišeno, veoma dobro podnosi oštre ulaske u krivine, čak i elektronika izbegava da vas ometa do određene granice. Sve verzije GLA imaju i zadnji multi-link, pa je sem dobrog ležanja udobnost na visokom nivou u oba reda sedišta. Karoserija je čvrsta i ne pokazuje znake naginjanja. Sve je čvrsto i kompaktno.

Iako mislimo da su spolja pogrešili, dizajneri enterijera su bili na najvišem zadatku. Stil je ovde u punom izražaju i sudara se sa jednostavnošću u rukovanju svim sistemima. Crna kvalitetna koža i plastika sa digitalnim displejima odlično se slažu sa hromiranim izduvima ventilacije i tasterima. Za pohvalu je praktičnost kojom se, na primer, pojačava i smanjuje ton audio uređaja. Standardno je uključen intuitivno upravljani info-zabavni sustav MBUX (Mercedes-Benz User Experience), pa možete koristiti komande i glasom. Osvetljenje se može menjati u nekoliko stilova, a setap automobila omogućava veliku autonomiju personalizacije.

Ali, ima mana i u kabini. Na primer, zvuk audio sistema nije na visokom nivou, doduše u modelu sa testa koji ima srednji paket opreme. U mnogim jeftinijim vozilima imali smo bolju akustiku. Iako na testu nismo imali najviši paket, ovo ne sme da se dešava u "mercedesu". Dobro je to što je završna obrada odlična, kako i ne bi kada se pravi u fabrici u nemačkom Raštatu.

Ipak, to ne može da pomuti najviše ocene. Šta je zapravo ono što jasno odvaja GLA čak i od bratske konkurencije iz Štutgarta. To je jasna veza sa podlogom. On ima savršeni trim udobnosti i spoja sa asfaltom. Vešanje je štelovano sportski, čak i u normalnom modu. Ovaj krosover će zapravo birati vozač koji, pre svega želi da vozi.

Naravno, sva dostignuća poslednje generacije su tu. Ima sistem pomoći u vožnji s kooperativnom podrškom vozaču. Najnovije funkcije Paketa pomoći u vožnji (Driving Assistance Package) uključuju funkciju skretanja, funkciju trake za nuždu, funkciju upozorenja na izlazak i upozorenje kada su pešaci otkriveni na "zebri". Ima još mnogo toga - Blind Spot Assist upozorava na vozila i bicikle, u opasnom području. Čak i kad mirujete, neposredno pre izlaska vozača, u ogledalu se pojavljuje upozorenje da vozilo ili biciklista stiže. Na primer, ako u tom trenutku vozač koristi kvaku na vratima, oglašava se zvučno upozorenje i osvetljenje na vratima i treperi crveno...

Osnovni model GLA 80, sa benzinskim motorom 1,3 i 136 konja u Srbiji košta 33.312 evra, a najjeftiniji dizelaš, takođe 2,0, košta 34.800 evra. Problem je ovde stari, jer svaka dodatna oprema u "Mercedesu" košta papreno, pa je model sa testa nešto jeftiniji od 43.000 evra.

Najvažnije je da GLA i dalje ima X faktor. Upravo on je mnogima najomiljenije vozilo iz Štutgarta. Srebrna zvezda pretvoriće vam život u zlato!

(Kurir.rs / Mladen Radulović)

GLA200D DCT

Motor: 1.950 ccm

Snaga: 150 KS pri 3.400-4.400 o.

Maks. obrtni moment: 320 Nm pri 1.400 - 3.200 o.

Menjač: 8-stepeni automatski

Masa: 1.540 kg

Ubrzanje 0-100 km/h: 8.6 s

Maksimalna brzina: 208 km/h

Dužina/ širina/ visina: 4.410/ 1.834/ 1.611 mm

Međuosovinski razmak: 2.729 mm

Krug okretanja: 10,8 m

Prtljažnik: 425/ 1.420 l

Rezervoar: 43 l

Potrošnja na testu (grad): 6,9 l

Osnovni model: 33.312 evra

Testirani model: 42.828 evra

