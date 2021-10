POVRATAK NA MEĐUNARODNU SCENU: Nikola Miljković u Monci debituje u Klio kupu Evropa!

Nikola Miljković, vraća se na međunarodnu scenu, i to sa potpuno novim automobilom Renault Clio pete generacije, u kojem će nastupati u izuzetno zanimljivom i konkurentnom takmičenju – Clio Cup Europe, i to baš u godini kada Clio Cup slavi veliki jubilej – 30 godina. Miljković se priključuje ovoj trkačkoj seriji tek pred kraj sezone, jer je Tempo Racing team, za koji, pored Miljkovića, vozi i Ivan Mandić – šampion Srbije na brdskim stazama, predugo čekao na isporuku automobila od fabrike.

foto: Privatna arhiva

Prvi nastup Miljković će imati ni manje ni više nego u Hramu brzine – u Monci od 29. do 31. oktobra, gde se prijavilo već 50 takmičara, a kako je do sada tokom ove godine nastupalo 98 vozača, nije isključeno da Nikola bude jubilarni stoti član ove sezone. Kako je reč o kup takmičenju, svi vozači imaju identične automobile – Renault Clio sa 1,33 turbomotorom sa nešto više od 200 KS, koji prenosi snagu na prednje točkove preko petostepenog sekvencijalnog menjača. Nema nikakvog podešavanja na automobilu, izuzev geometrije ogibljenja i pritiska u pneumaticima, pa samim tim ni bitnih razlika u performansama, tako da do izražaja dolazi pre svega talenat vozača i taktika tima.

To će biti idealna prilika da se srpski auto-sport promoviše na jednoj zaista velikoj sceni, u seriji koja uživa sve veću popularnost. Naime, među velikim brojem vozača iz raznih evropskih zemalja ima sve više poznatih imena koja iz TCR serije prelaze u Clio Cup. Jedna od najvećih zvezda je Felis Đelmini, svojevremeno šampion TCR serije, a tu su još i Poljak Tomaž Pekarž – ovogodišnji vicešampion serije TCR Istočna Evropa, kao i legenda evropskih kup takmičenja, francuski vozač Nikola Milan.

foto: Privatna arhiva

Nadamo se da će ovaj izlazak na scenu biti uspešna uvertira za sledeću sezonu, od koje Miljković ima velika očekivanja. Ambicije Ivana Mandića takođe su velike i u ovom trenutku razmatraju se opcije da sa ovim automobilom sledeće sezone nastupa u nekom od CEZ šampionata – na brdskim ili kružnim stazama.

(Kurir.rs)