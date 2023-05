OPAKI KARAVAN! VOZILI SMO TOJOTU KOROLU TS GR: Sportski momenti idu s porodičnim vrednostima!

Ko vozi karavan? U Srbiji su na lošem glasu, svi ih kupuju zbog preke potrebe. Profil karavaniste je sledeći: čovek kome je dosta mučenja sa utovarom kolica za decu, kofera za celu porodicu, nabijanja po gepeku posle posete hipermarketu...

A kome treba "tojota turing sports GR sport"? To je osoba koja je do pre nekoliko godina za volanom hečbeka volela da nagazi po gasu i uživa u brzini i udarima sedišta u leđa. Sve to voli i sada, ali treba joj najmanje 200 dodatnih litara u prtljažniku. Za tu osobu rešenje je "korola GR sport".

Brzina

"Tojotin" transporter iz C-segmenta ima čak 184 konjske snage. Dovoljno za nekadašnjeg "mladića" da jurne do stotke za 8,1 sekundu. Kada deca nisu u vozilu, može da se priseti "dana grmljavine" i nadobija se trka među semaforima. I ne samo to. Može da pegla krivine još brže nego u hečbeku. Naime, ovaj "GR sport" je spušten, pa je pri skretanjima čvrsto vezan za asfalt. Pomenimo da je napravljen na TNGA platformi, koju deli sa težim "kamrijem". Takođe, pozadi je multilink osovina - važan faktor stabilnosti, ali to nije sve. Motor je, naime, postavljen niže, pa je težište bliže asfaltu. Tu su i niskoprofilni pneumatici od 18 inča, što je donelo malo tvrdoće, ali sem kad je na putu velika izbočina, vožnja je udobna.

foto: Kurir

foto: Kurir

Vozač takođe sedi nisko, čime su poboljšani sportski momenti. Kabina je ukrašena GR natpisima na nekoliko mesta. Enterijer je atraktivan, sve je podređeno "sportisti" pred volanom. Jedna stvar, ipak, nervira, a to su male police za telefon i uski prostor za flaše u vratima. S druge strane, prostora za putnike ima napretek, a prednja sedišta s bočnom podrškom su među najboljima u klasi. Prtljažnik, što mnoge najviše zanima, ima čak 581 litar, ali kad se obore sedišta, dobijamo 1.591 litar.

foto: Kurir

foto: Kurir

Potrošnja za pohvalu

Ključnu ulogu ovde ipak ima pogonski stroj. Pod haubom je 2,0 HSD E-CVT benzinski motor s automatskim menjačem. Ipak, ovo nije klasičan "Tojotin" hibrid, jer je baterija malog kapaciteta, a tu je samo da pomaže pri snažnom gasu. SUS agregat ima 152 KS i 190 Nm, ali tu je i elektromotor sa 109 KS i 202 Nm. Na raspolaganju je ukupno 184 KS. Motor je veoma kultivisan, a neprijatan zvuk se javlja tek pri odlučnim ubrzanjima. Za svaku pohvalu je potrošnja. U gradu troši tek nešto više od pet litara benzina. Ipak, danak hibrida plaća se na auto-putu. Pri 130 km/h "pije" oko 6,6 litara, ali i to uopšte nije loše.

foto: Kurir

foto: Kurir

U paketu sa testa naš "GR sport" ima veoma bogatu opremu. Između ostalog, opremljen je hed-ap kolornim displejom, bezbednosnim paketom sa upozorenjem na sudar, kamerama i ostalim adutima. Da sve bude u kompletu, tu su klackalice iza volana za manuelnu promenu brzine. Uživanje u vožnji je sportsko, ali sportski momenti uvek imaju svoju cenu. Testirani model košta 39.000 evra, ali od ove cifre se odbija subvencija od 2.500 evra za hibridni pogon, pa je to 36.500 evra. Mnogo toga valja u "koroli TS GR sport", ali to mora da se plati.

Dodaci Jaka oprema "Korola" već u osnovnom paketu ima "Tojota sejfti sens", paket aktivne bezbednosti. Tu je i digitalni TFT ekran u boji, od 4,2 ili sedam inča, zavisno od paketa opreme. Već od drugog nivoa opreme ugrađuje se "Tojota tač" sa dijagonalom ekrana od osam inča. "Korola GR sport", kao i drugi modeli ove fabrike, imaju "Tojota rileks" garanciju od 10 godina, odnosno 185.000 kilometara.

1 / 15 Foto: Kurir

Korola TS 2,0 GR sport

Benzinski motor: 1.986 ccm

Snaga: 152 KS pri 6.000 o.

Moment: 190 Nm

Elektromotor : 109 KS

Ukupna snaga: 184 KS

Dužina / širina / visina:

4.650 / 1.790 / 1.435 mm

Međuos. razmak: 2.700 mm

Masa: 1.560 kg

Ubrzanje 0-100 km/h: 8,1 s

Maksimalna brzina: 180 km/h

Prtljažnik: 581/1.591

Potrošnja na testu (grad): 5,3 l

Rezervoar: 43 l

Testirani model: 36.500 evra

foto: Kurir