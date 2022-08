RATNO VOZILO! VOZILI SMO TOJOTU RAV4 PLAG-IN HIBRID: Ovaj auto može da preživi GLOBALNI SUKOB! Evo zašto nikada ne može da stane!

Najbolje ratno vozilo - "tojota RAV4 plag-in hibrid"! U doba pretnji od globalnog sukoba i svetske energetske nestašice ništa ne može biti bolje od automobila koje pokreću dva oblika energije, struja i benzin. Ako nestane goriva, možete ga priključiti na utikač, a ako ne bude struje, biće benzina makar dok ne prođe kriza.

Vožnja po grčkoj obali foto: Kurir

Koliko je samo dobro imati "Tojotin" čuveni terenac, uverili smo se na testu Kurira. Struja je bila napunjena "do čepa", i u gradskim uslovima prelazimo čak 80 električnih kilometara. Više od 95 odsto vozača u Srbiji tokom dana ne pređe više od ove cifre, tako da je naš RAV praktično ful-elektrik.

foto: Kurir

Cifre su moćne, imamo čak 306 konjskih snaga, a ubrzanje do stotke je brutalno. Samo šest sekundi punog gasa i jurimo 100 km/h! Do pre neku godinu "ferariji" su merili nešto manje od pet sekundi do sto na sat, a sada toliko ide naš terenac, težak čak 2.000 kilograma! Naravno, infrastruktura za punjenje struje u Srbiji je siromašna, pa objektivno za ovakvo vozilo morate da imate kuću ili dobru garažu. Pri brzom punjenju, tri sata je dovoljno da struju "tankujete" do vrha. Mi smo punili na utikaču, kada se baterija do kraja napuni za oko osam sati.

foto: Kurir

Pogonski sistem je složen, ali radi savršeno. Tu je litijum-jonska baterija, kapaciteta 18,1 kWh, sadrži 96 ćelija i 355 volti napona. Smeštena je ispod poda vozila, što je dobro za stabilnost, ali i prostor za putnike. Prednji elektromotor proizvodi 180 KS (134 kW), a zadnji 54KS (40 kW). To znači da je ovo 4 x 4 vozilo, a pogon reguliše elektronika. Benzinski motor u najjačem paketu sa testa je 2,5-litarski benzinac (dizela nema), koji ima 185 konjskih snaga.

RAV4 na Šar planini foto: Kurir

"RAV4" ima četiri različita načina rada za plag-in stroj: EV (potpuno električno), HV (hibrid), automatski HV/EV rad i punjenje baterija.

Uživanje u tehnologiji budućnosti ovde je potpuno. Kilometri u potpunoj tišini, bez zvuka cilindara su i dalje retkost na ulicama. RAV jednostavno klizi po asfaltu i vozi se sa potpunim uživanjem. Kada se potroši struja, prelaz na benzinski motor je neprimetan, bez ikakvog trzaja, a i tada naša "tojota" radi kao hibrid. Pri brzini od 130 km/h troši oko sedam litara, što je prihvatljivo za vozilo ovolike snage.

foto: Kurir

S njim smo skoknuli do Grčke, do poluostrva Atos, a za 800 kilometara nema ni najmanjeg opterećenja za vozača. Vozač sedi izuzetno dobro, sedišta i volan se podešavaju u svim dimenzijama. Enterijer je prefinjen i luksuzan, materijali veoma kvalitetni. Kabina i prednji greben su futuristički, a zameramo skromnu grafiku na ekranima. Brojne komande i tasteri su ono što dodaje utisak sofisticiranog vozila, koje možete da podesite kako god vam odgovara.

foto: Kurir

Pojava i nije toliko bitna imajući u vidu sve što donosi ovaj tehnološki prefinjeni terenac. Naravno, prednji i zadnji kraj su izvajani, sa moćnim stranicama i svetlosnim grupama, tako da na ulici izaziva veliku pažnju.

foto: Kurir

"RAV4 plag-in" nije jeftin i košta otprilike 20.000 evra više od klasičnih modela. Model sa testa košta 68.000 evra, od čega se oduzima subvencija od 3.000 evra. Nije jeftin, ali je spreman za sve izazove!

TOJOTA RAV4 PLAG-IN HIBRID 4x4

Benzinski motor: 2487 ccm dohc, 4 cilindra u redu Snaga: 185 KS (136 kW) pri 6,000 o Moment: 227 Nm pri 3.200 0 Elektromotori: Sinhroni motori s permanentnim magnetom Prednji elektromotor: 180 KS/270 Nm Zadnji elektromotor: 55 KS/121 Nm Menjač: CVT Ukupna snaga: 225 kW/306 KS Dužina / širina / visina: 4.595 / 1.855 / 1.685 mm Međuos. razmak: 2.690 mm Krug okretanja: 11,4 m Masa: 2.005 kg Prtljažnik: 520 l/1690 l Rezervoar: 55 l Ubrzanje 0-100 km/h: 6,0 s Maks. brzina: 195 km/h Cena testiranog modela: 68.000 evra

(Kurir.rs, Mladen Radulović)