KOJA JE IDEALNA TEMPERATURA ZA VOŽNJU? Ne treba preterivati sa hlađenjem, ali nemojte voziti ni u sauni, opasno je po život

Sa visokim temperaturama vozači će tražiti osveženje u kabini vozila, ali nemojte preterivati. Nijedan ekstrem nije dobar, ni previsoka temperatura, a ni preniska. Ako je napolju 30 stepeni, nemojte klima-uređaj namestiti na, na primer, 17 stepeni.

foto: Printscreen/Facebook/novi početak

To nije zdravo i dobro, pogotovo kada nakon duge vožnje izađete napolje u tropske temperature. Nemački autoklub ADAC obično preporučuje temperature između 22 i 25 stepeni. Tako ćete u vožnji ostati fokusirani.

foto: Profimedia

Ako je spoljna temperatura vrlo visoka, nakupljenu toplinu prvo je potrebno ukloniti pre početka vožnje – treba otvoriti vrata i prozore. Prilikom vožnje, svi prozori i postojeći krovni otvor ostaju otvoreni nekoliko stotina metara. Zatim uključite klima-uređaj nakon zatvaranja. Prvo se treba hladiti nekoliko minuta u načinu recirkulacije vazduha jer će tako proces hlađenja biti brži.

Vazduh ne usmeravajte u glavu ili telo jer to može dovesti do upale sluznice. Usmerite duvanje na vetrobransko staklo. Potrošnja goriva sa uključenom klimom raste do jedne litre goriva na 100 kilometara.

foto: Profimedia

No, nemojte da štedeti. Čak i kad je u automobilu 27 stepeni, za upravljačem postaje stresno. Povećavaju se telesna temperatura i puls. To smanjuje sposobnost koncentracije i reagovanja.

Ako temperatura poraste s 25 na 35 stepeni, rizik od nesreća povećava se za 20 odsto. Tako bi bilo kao da vozite s 0,5 promila alkohola za volanom.

(Kurir.rs/Revija HAK)

