DO KOLIKO GODINA DETE MORA DA SEDI U AUTO SEDIŠTU: Ove propise svaki roditelj mora da zna! Detaljan vodič za BEZBEDNOST DECE

Svaki uzrast nosi sa sobom određena pravila i zakonske norme sa kojima svaki roditelj treba da bude upoznat kako bi se dete prevozilo u što bezbednijim uslovima.

Mnogi se pitaju do koliko godina dete mora da sedi u sedištu dok se vozi automobilom, a ovo su propisi kada je bezbednost mališana u pitanju.

U Srbiji, korišćenje dečijih auto sedišta je obavezno za decu do 12 godina starosti, a neophodna visina deteta za vožnju bez auto sedišta je 135 cm u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima. Deca mlađa od 12 godina koja su niža od 135 cm moraju biti smeštena u odgovarajuće auto sedište koje je prilagođeno njihovoj visini i težini, jer je sam pojas u automobilu prvenstveno napravljen za osobe više od 150 cm, te deci neće pružiti neophodni nivo bezbednosti. Takođe, deca se pre 12 godina ne smeju voziti na prednjem sedištu auta.

Zakon o korišćenju sedišta za decu važi za sva vozila, uključujući i taksi vozila i javni prevoz.

Vozači koji ne poštuju ovaj zakon mogu biti kažnjeni novčanom kaznom, a broj kaznenih poena koji se dodeljuju vozaču zavisi od težine prekršaja. Takođe, deca koja se ne prevoze u odgovarajućim auto sedištima mogu biti ozbiljno povređena u slučaju saobraćajne nesreće. Istraživanja pokazuju da se u Srbiji tek šestoro od 100 dece prevozi pravilno i po svim propisima. Zbog toga je veoma važno da se deca pravilno smeste u auto sedišta i da se vozači pridržavaju zakonskih normi.

Pregled najvažnijih stavki:

U Srbiji je obavezno korišćenje dečijih auto sedišta za decu do 12 godina starosti, a neophodna visina deteta za vožnju bez auto sedišta je 135 cm.

Deca mlađa od 12 godina koja su niža od 135 cm moraju biti smeštena u odgovarajuće auto sedište koje je prilagođeno njihovoj visini i težini.

Zakon o korišćenju sedišta za decu važi za sva vozila, uključujući i taksi vozila i javni prevoz.

Vozači koji ne poštuju ovaj zakon mogu biti kažnjeni novčanom kaznom.

Deca koja se ne prevoze u odgovarajućim auto sedištima mogu biti ozbiljno povređena u slučaju saobraćajne nesreće.

Zakon predviđa specifična pravila za različite uzraste dece, od rođenja do 12 godina starosti.

Deca do 6 meseci se moraju prevoziti u auto sedištu postavljenom suprotno od smera vožnje, naslon sedišta treba da bude pod uglom od 45 stepeni u odnosu na sedište.

Dete od 6 do 15 meseci vozi se u sedištu postavljenom suprotno od smera vožnje, naslon sedišta treba da bude pod uglom od 60 stepeni.

Dete starije od 15 meseci, sa težinom preko 10 kg i sposobnošću samostalnog hodanja, može se prevoziti u sedištu u pravcu kretanja automobila.

Deca uzrasta od 4 do 12 godina mogu koristiti buster sedišta, ukoliko imaju minimalno 4 godine i više od 15 kg.

Svaki uzrast nosi sa sobom određena pravila i zakonske norme:

Dete do 6 meseci – Deca se do 6 meseca moraju prevoziti u auto sedištu koje je postavljeno suprotno od smera voženje a naslon treba da bude pod uglom od 45 stepeni u odnosu na sedište. Iako se deca sve do 12 godina ne mogu prevoziti na prednjem sedištu, izuzetak se pravi za decu do 3 godine starosti koja se prevoze u auto sedištu koje je postavljeno suprotno od smera kretanja, pod uslovom da su deaktivirani vazdušni jastuci.

Dete uzrasta od 6 do 15 meseci – Deca se i dalje obavezno voze u sedištu koje je postavljeno u suprotnom smeru od kretanja automobila, na prednjem ili zadnjem sedištu. Jedina razlika u odnosu na predhodnu starosnu grupu je što naslon treba da bude postavljen pod uglom od 60 stepeni u odnosu na sedište.

Dete uzrasta od 15 meseci do 4 godine – Kada je dete starije od 15 meseci, ima preko 10kg i može samostalno da hoda ispunjava uslove da se prevozi u auto sedištu u pravcu kretanja automobila. Ipak, preporuka je da se dete što duže vozi u auto sedištu postavljenom u smeru suprotnom od kretanja auta, jer ovakvo sedište pruža najbolji nivo bezbednosti. Da se podsetimo i da se dete do 3 godine može prevoziti na prednjem sedištu ukoliko koristi auto sedište koje je postavljeno suprotno od smera kretanja automobila i ako su vazdušni jastuci za suvozačevo sedište deaktivirani.

Dete uzrasta od 4 do 12 godina – Buster sedišta za decu sa naslonom se prema zakonu mogu koristiti kada dete ima minimalno 4 godine i više od 15kg, dok je za buster sedište – podmetač, po zakonu potrebno da dete ima visinu od najmanje 125cm.

Deca u ovom uzrastu mogu koristiti i kombinovana auto sedišta pa je pravilo da se kaiševi skidaju kada dete dostigne 18kg težine, nakon čega se sedište koristi kao buster sa naslonom uz upotrebu standardnog sigurnosnog pojasa. Kada se koristi buster sedište sa naslonom, ono će pružiti veći nivo udobnosti detetu, te se preporučuje što duža upotreba istog. Takođe je važno da ukoliko se koristi samo buster podmetač zadnje sedište ima naslon za glavu koje će detetu pružiti dodatnu zaštitu i bezbednost.

