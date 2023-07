GREŠKE KOJE VAS MOGU SKUPO KOŠTATI: Ovo je nekoliko važnih saveta za pravilnu upotrebu rashladne tečnosti, NA OVO OBRATITE PAŽNJU

Iako u modernim vozilima retko treba dopunjavati rashladnu tečnost, važno je znati njenu pravilnu upotrebu.

U rashladnom krugu hlađenja cirkuliše deset do petnaest litara tečnosti, od bloka cilindra do samog hldanjaka. Ako sistem koji pokreće pumpa nije pravilno održavan i napunjen, to može dovesti do skupih oštećenja.

Manja curenja ili oštećenja mogu dovesti do gubitka tečnosti tokom vremena, a kako navodi nemački ADAC, razlog za to bi mogao da bude, na primer, glodar koji zagrize crevo rashladne tečnosti.

Ako su creva u redu, a nivo tečnosti nastavlja da opada, problem može biti u pumpi za vodu ili zaptivci glave cilindra.

foto: Printscreen YouTube @EurocarpartsOfficial

Kada motor radi ili se zagreva, ne bi trebalo da otvarate poklopac ekspanzionog rezervoara da biste proverili ili dopunili tečnost. Sistem je tada pod pritiskom i otvaranje poklopca može da vas ozbiljno povredi ili bi vas vruća rashladna tečnost mogla opeći.

Takođe, ako sipate hladnu rashladnu tečnost u vruć motor, mogu se formirati pukotine u sistemu za hlađenje. Ako je motor još vruć, treba vizuelno pregledati rezervoar rashladne tečnosti, samo vizuelno, spolja.

Oznake MIN i MAX su nacrtane na posudi. Kada je motor hladan, nivo tečnosti treba da bude između jedne i druge.

Ako je nivo prenizak, proverite da li sistem za hlađenje ne curi. Ako dopunite tečnost i nakon kratkog vremena nivo ponovo opadne, ili ako ispod automobila otkrijete fleke od rashladne tečnosti, trebalo bi što pre da odete u servis.

foto: Shutterstock

Prilikom vizuelne provere obratite pažnju na stanje tečnosti. Ako je rashladna voda promenila boju ili ako u njoj plutaju čestice, to ukazuje na koroziju. Film ulja u posudi znači da je zaptivka glave neispravna.

Kako dopuniti rashladnu tečnost? Kada je motor hladan, otvorite poklopac rezervoara za tečnost i dodajte tečnost dok nivo ne bude između oznaka MIN i MAX.

Na tržištu postoje koncentrati koje možete sami da razblažite, kao i gotove mešavine koje već sadrže dovoljnu količinu vode. Svaki proizvođač vozila navodi tačan odnos u uputstvu za upotrebu. To je jedini način da se obezbedi optimalna zaštita od smrzavanja zimi i korozije.

foto: Printscreen YouTube @EurocarpartsOfficial

Različite boje rashladne tečnosti se koriste za brzu orijentaciju i kako bi se osiguralo da se rashladne tečnosti različitih specifikacija ne pomešaju slučajno. Međutim, pri izboru pravog proizvoda nije odlučujuća boja, već identifikatori tipa G11, G12+ ili G13.

Da biste to saznali, pročitajte uputstvo za automobil ili pogledajte ekspanzioni rezervoar: identifikator je utisnut ili odštampan na plastici. Ako niste sigurni koja rashladna tečnost se koristi, bolje je da posetite specijalizovani servis.

Izbegavajte upotrebu vode jer su moguće naslage kamenca. Ako je to apsolutno neophodno, koristite isključivo destilovanu vodu.

Rok trajanja rashladnih tečnosti nije neograničen. Obratite pažnju na preporuke proizvođača vašeg vozila. U nekim automobilima se preporučuje menjanje rashladne tečnosti na svakih 50.000 kilometara, u drugim je do 200.000 kilometara, dok neki uopšte ne preporučuju menjanje, piše Revija HAK, prenosi B92.

(Kurir.rs/ B92)