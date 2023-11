U SRBIJU STIGLA SPRAVA ZA OTKLJUČAVANJE AUTOMOBILA: Radi kao univerzalni ključ, a lopovu je nemoguće stati na put, VOZAČI OPREZ!

Uređaj, okaraterisan kao "san svakog lopova", pojavio se u Srbiji, a funkcioniše kao univerzalni ključ za otključavanje automobila. Iako Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge nije dala dozvolu za prodaju ovog uređaja, to nije sprečilo da se on nađe na crnom tržištu, i to za male pare.

Lopovu je nemoguće stati na put, ali vredi pokušati. Uređaj je jarko narandžaste boje i napravljen je tako da hvata svaki signal koji šalje daljinski ključ.

- Ovaj uređaj kada biste ga pogledali, podseća na konzole za video-igre. Nikada ne biste posumnjali o čemu se radi. Pitanje je da li bi naš narod znao čemu služi ta oprema - kaže za Prvu TV Aleksa Tešić iz Balkanske istraživačke mreže Srbije.

foto: Profimedia

Kako bi uređaj radio, vasnik automobila i vlasnik aparata treba da budu u neposrednoj blizini dok se auto otključava. Kada vozač pritisne dugme za otključavanje, istovremeno, lopov treba da aktivira spravu koja snima radio frekvenciju ključa. Nakon toga, lopov pošalje taj isti signal ka automobilu, i auto je njegov.

- Originalna cena uređaja je 150 evra, a u preprodaji je nešto skuplji, oko 200, 300 evra. Mi smo na Telegramu našli grupu koja broji 3.000 članova" - ističe Tešić.

Ipak, nije ni svaki princip krađe isti kod svakog automobila, pa lopov mora da prilagodi tehniku. Većini vozača se dogodilo da ne zaključaju automobil iz prvog puta. Dešava se da prilikom zaključavanja, uređaj lopova uhvati signal, pa tako onemogući zaključavanje.

foto: Shutterstock

Vlasnik ponovo pritiska dugme, i u tome ne vidi ništa neobično, ali lopov tada dobija kod, dok sam vlasnik ni ne sluti šta se dogodilo.

- Ne može da otključa sve automobile. Pod određenim okolnostima može da otključa neke starije modele automobila. U stvari, ovo je pitanje savremenosti naše opreme - navodi Tešić.

Osim kodova za otključavanje automobile, uređaj dešifruje i tagove za ulazak u zgrade, hotelske sobe, kreditne kartice. Preporuka je da građani ne ostavljaju novčanik i ključeve bez nadzora, kako ne bi bili zloupotrebljeni na ovaj način.

(Kurir.rs/ B92)