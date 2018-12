VEĆINA LJUDI I NE SHVATA DA IMAJU HIV: Ovih 9 neočekivanih SIMPTOMA treba da prepozna svaka ŽENA!

HIV (virus humane imunodeficijencije) je neizlečiv virus koji napada imuni sistem tela, može se prenositi kroz telesne tečnosti kao i kroz krv i mleko. HIV je strašan virus što znači da su njegovi simptomi jednako loši, dok većina ne zna da ih prepozna.

HIV može preradsti u AIDS (stečeni imunodeficijencijski sindrom), što vas može učiniti još podložnijim teškim oboljenjima i na kraju dovesti do smrti. Jedini način da zaista znate da li imate HIV je da se testirate (testiranje treba da rade najmanje jednom godišnje sve seksualno aktivne osobe).

Ipak, korisno je biti upoznat sa ovim simptomima HIV kod žena:

1. Imate povišenu temperaturu i hladno vam je

Niska groznica, praćena jezom je jedan od uobičajenijih simptoma HIV koje ne biste ni primetili.

"Vaše telo pokušava da se bori protiv stranog tela koje ne bi trebalo da bude tu, u ovom slučaju neefikasno", kaže Horberg. Dok podizanje telesne temperature zapravo ubija neke slabije viruse, kao što je grip, to nije dovoljno da ubije HIV. Groznica obično traje nedelju ili dve, ali može se pojaviti samo na dan.

2. Budite se u znoju

Znojenje u hladnoj noći bez klima uređaja definitivno nije isto što i noćno znojenje, koje rezultira grudvicama znoja.

"Telo pokušava da otpusti toksine. Iako HIV može izazvati noćno znojenje, postoje i mnogi drugi potencijalni krivci, uključujući i menopauzu, mononukleozu i rakove poput limfoma i leukemije", kaže Horberg.

3. Imate osip

Neki ljudi koji doživljavaju HIV simptome primećuju svetlo crveni osip po celom telu, uključujući i ruke, trup i noge, Iako se može pojaviti samo na jednom ili dva mesta.

"To je veliko crvenilo, a ne diskretna crvena udubljenja. Ako ste ikada imali reakciju na lekove, to je slično", kaže Horberg. Obično traje najmanje nedelju dana, a većina pacijenata kaže da ne svrbi. To je reakcija na groznicu zajedno sa prirodnom inflamacijom vašeg tela dok se bori protiv infekcije.

4. Suvo grlo

Inflamatorni odgovor na ozbiljnu virusnu infekciju takođe može izazvati da se grlo upali, što otežava gutanje. Ali, za razliku od gripa, vaš doktor bi video dodatnu belu boju, a ne samo crvenilo i upale kao što biste dobili sa prehladom (bele grudvice mogu biti i od gnojne angine).

5. Osećate da ste pospani i bolesni

"Možete se osećati uglavnom neprijatno (i zaista umorno) najmanje nedelju dana nakon što ste zaraženi HIV-om", kaže Horberg. To je jaka iscrpljenost, čak i odlazak na posao ili održavanje svakodnevne rutine postaju težak zadatak.

"Sve boli. Teško je kretati se, a jednostavno ne možete da se smestite udobno. Vaše telo se bori protiv virusa HIV-a, i umorno je", kaže Horberg.

6. Vrat, pazusi i prepone su otečeni

Vaši limfni čvorovi koj se nalaze u vratu, pazusima i preponama, proizvode ćelije za borbu protiv infekcija, a one rade prekovremeno u isto vreme kada su pod direktnim napadom od HIV. Zbog toga preko trećine ljudi koji su bili izloženi virusu imaju ove žlezde veće od normalnog, objašnjava Horberg.

Ako imate nekoliko otečenih limfnih čvorova na različitim lokacijama, to je definitivno simptom za proveru kod vašeg doktora.

7. Gljivične infekcije

Gljivične infekcije su mikroskopske gljivice koje prirodno žive u ustima i vagini. Međutim, kada ste inficirani virusom HIV, one mogu rasti van kontrole, izazivajući gljivičnu infekciju.

"Napadnuta je prirodna sposobnost vašeg tela da se bori protiv drugih infekcija. Vaše B i T ćelije su potisnute zato što rade na drugim stvarima", kaže Horberg. Ipak, stanja poput dijabetesa takođe često izazivaju gljivične infekcije, a neke žene koje nisu bolesne jednostavno imaju infekcije češće nego druge.

8. Afte

"Afte (rane u ustima) su nežne, okrugle, beličaste jame u obodu vaših usta, i mogu biti izazvane upalom dok vaše telo pokušava da se bori protiv HIV", kaže Horberg. One često izazivaju osećaj bola i više su osetljive na kiselu hranu poput limuna. Treba istaći, da se ove ranice javljaju i iz različitih razloga, kao što su stres, alergije na hranu ili hormonske promene.

9. Naglo gubljenje kilaže

U kasnijoj fazi, HIV izaziva gubitak masne i mišićne mase, jer izaziva gubitak apetita i sprečava telo da apsorbuje hranljive materije, kaže Horberg.

"Iako tačna kilaža koju gubite varira, primetno je i često se dešava da tokom dužeg vremenskog perioda nemate apetit. Obično se to ne dešava kod pacijenata koji su dobro tretirani sa modernim lekovima", kaže Horberg.

Kurir.rs/womenshealthmag, Foto: Profimedia

