BUDITE UPORNI: 5 saveta kako da prestanete da pušite

Opasan porok Veliki broj pušača je svestan da ova loša navika škodi zdravlju, ali nisu dovoljno uporni da ostave cigarete. Za to je neophodna jaka volja i čvrsta odluka

Novogodišnja odluka o prestanku pušenja mogla bi da bude najbolja odluka koju ćete ikad doneti.

Poznato je koliko je pušenje štetno, a oni koji su pokušali da ostave cigarete znaju da to nije jednostavno. Psiholozi nude neprocenjive savete o tome kako se treba nositi sa žudnjama i iskušenjima s kojima se možete suočiti tokom odvikavanja od cigareta.

1. Razmišljajte o dugoročnim prednostima

Kad donosite odluku, dobra ideja je da osmislite "nagradu" kojom ćete počastiti sebe od novca koji ste uštedeli. To može biti skupa večera, odlazak u spa-centar ili novi komad garderobe. Ipak imajte na umu da najveći benefit koji ovom odlukom dobijate leži u vašem zdravlju - samo 20 minuta nakon što ugasite cigaretu dolazi do snižavanja krvnog pritiska, nakon jednog dana nivo ugljen-monoksida u vašoj krvi vraća se u normalu. U roku od dve nedelje do tri meseca - cirkulacija u telu je bolja i jača, kao i funkcija pluća. Dugoročne prednosti podrazumevaju i smanjenje rizika od srčanih bolesti, raka pluća i moždanog udara.

2. Izbacite iz kuće sav pribor za pušenje

Pre nego što dođe dan koji ste odredili za prestanak pušenja, bacite sve paklice cigareta koje ste sačuvali "za ne daj bože". Takođe, očistite stan i radno mesto i provetrite ih od duvanskog dima, sklonite sve pepeljare i upaljače u kući s vidnog mesta.

foto: Profimedia

3. Izbegavajte alkohol i druge okidače

S obzirom na to da određene aktivnosti mogu povećati poriv za pušenjem, bilo bi dobro da izbegavate alkohol i druge izazivače. Takođe, ukoliko ste najčešće pušili cigarete uz jutarnju kafu, pokušajte da je u početku zamenite čajem. Unošenje dosta tečnosti može vam pomoći kad osetite jaku potrebu za nikotinom.

4. Potražite pomoć porodice i prijatelja

Ne pokušavajte da kroz odvikavanje prolazite sami. Pozitivna moralna podrška porodice, prijatelja i kolega je neprocenjiva. Saopštite svoju odluku porodici, prijateljima. Odreknite se starih navika koje bi vas asocirale na pušenje. Pronađite neka nova zadovoljstva koja će vas okupirati i ispuniti vaš dan i pušačke pauze koje ste pravili na poslu. Kratka šetnja može biti jedno od njih.

5. Jedite voće i povrće

Ukoliko ostavljate cigarete, vrlo je važno da u ishranu unesete dosta voća i povrća. Pokušajte da izbegavate masnu hranu i šećer jer i oni mogu mogu biti okidač da posegnete za cigaretom, a umesto toga jedite dosta svežeg voća, povrća i mlečnih proizvoda. Pojedini stručnjaci kažu da ove namirnice pogoršavaju ukus cigareta. S druge strane, slatkiši aktiviraju centar zadovoljstva u mozgu koji lančano povlači i žudnju za nikotinom.

(Kurir, Foto:Profimedia)

Kurir

Autor: Kurir