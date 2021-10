MATEMATIKA ME UBIJA: Crveni takmičar IZGUBIO, a profesor LOŠE RAČUNA!

U večerašnjem izdanju kviza "Mozaik" takmičili su se Milan Pavlović, na crvenoj poziciji i Milutin Kojić na plavoj poziciji.

U prvoj igri NIZOVI, poveo je Milutin sa tri boda više od Milana.

Milutin je nastavio da vodi i posle druge igre DAJ MI SLOVO. On je osvojio 16 poena, dok je Milan osvojio 14.

ABAKUS, treća igra kviza "Mozaik" donela je 11 bodova profesoru matematike i programiranja Milutinu, a Milan je ostao bez bodova.

Milan nije dobro čuo koje je zadato slovo u četvrtoj igri ŠTAFETA, pa je umesto slova "N", rekao reč na "A". Bodovi su pripali Milutinu.

Više sreće, Milan je imao u igri MAGELAN. Osvojio je čak 24 boda, dok je Milutin osvojio 16.

Instrumente muzičara bio je Milanov zadatak u igri DO VRHA. Stigao je do treće tačke i dobio šest bodova. Isti zadatak dobio je i Milutin. Šesta tačka bila je kraj do koga je Milutin stigao, on je osvojio 10 poena.

Poslednja igra KURIR učvrstila je Milutinove bodove i sa osvojenih 28 bodova, a ukupnih 96 pobedio je u ovom izdanju kviza.

- Sve sam probao! Kolega kvizaš je bio bolji. Nisam imao sreće. Drugi put će biti bolje, matematika me ubija kao i uvek - prokomentarisao je Milan.

- Milim da je nepravdeno ovoliki rezultat. Kod Milana je bila dekoncentracija. Sekunde su odlučile. Imao sam više sreće. Svi misle da matematičari dobro računaju napamet, ali ja loše računam.

Da podsetimo, nagrade za pobednika i drugoplasiranog u kvizu "Mozaik" je za drugoplasiranog takmičara 100.000 dinara i nagradno putovanje, a pobednik dobija 300.000 dinara i nagradno putovanje.

