AUU KAKAV PREOKRET! Penzioner gubio tokom celog kviza, pa na kraju POBEDIO STUDENTA ZA 3 BODA! Najprostije pitanje rešilo sve!

U 30. epizodi popularnog porodičnog kviza Mozaik svoja znanja ukrstili su Uroš Trnavčević, student elektrotehnike, takmičar na crvenoj poziciji, i Milan Pavlović, penzioner, na poziciji plavog takmičara.

Uroš je u samom startu pokazao izuzetnu veštinu u matematičkim zadacima, uspešno rešivši i svoje i protivnikove nizove, kao i veštinu u računasrskim operacijama u igri "Abakus".

Ništa manje veštine Uroš nije pokazao i u igri "Daj mi slovo", pa iako su obojica takmičara imala reč od istog broja znakova, Uroš je postigao veliku prednost.

Pad koncentracije kod takmičara Milana Pavlovića doprinela je da i u igri "Štafeta" Urooš osvoji sve bodove i svoju prednost samo poveća.

U igri "Magelan" koja testira znanje iz opšte kulture, geografije i istorije Milan je pokazao izuzetno znanje, te iako je osvojio veliki broj bodova, nije bilo dovoljno da stigne Uroša.

"Do vrha" u prvom delu igre Uroš se peo spajajući imena muzičara i grupa za koje nastupaju. Sa druge strane Milan se peo određujući koja biljka spada u voće, a koja u povrće. On je uspeo da se popne do vrha svoje planine i tako se približi Urošu po broju bodova.

Poslednja igra "Kurir" odlično je legla Milanu, koji je nakon što je gubio u početku, uspeo da preokrene rezultat i za samo 3 boda više pobedi studenta Trnavčevića.

