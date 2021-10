OVO JE SRAMOTA! Takmičaru Pirot doneo NEPRIJATNOST

U 27. emisiji drugog ciklusa kviza "Mozaik" takmičila su se poznata lica. Na poziciji crvenog takmičara Dragan Stojanović, a na plavoj poziciji Marko Đorđević.

Draganu matematika ide od ruke, pa je i ovaj put u igri NIZOVI osvojio bodove. Ništa gori nije bio ni Marko. 11 bodova za oba takmičara.

foto: Kurir Televizija

U igri DAJ MI SLOVO Dragan je poveo sa 22 boda, dok je Marko osvojio 10, jer je imao kraću reč od Draganove.

Igra ABAKUS više sreće je donela Marku. U ovoj matematičkoj igri, Marko je rešio tri zadatka u nizu. Marko je osvojio 14, a Dragan devet poena.

Isti broj bodova Dragan i Marko su osvojili u igri ŠTAFETA. Do isteka vremena odgovarali su na zadata slova brzo.

foto: Kurir Televizija

MAGELAN, igra u kojoj takmičari biraju strane sveta donela je Draganu 16 bodova, a Marku 12. Takmičar na crvenoj pozicji se postideo, jer nije mogao da odgovori na pitanje.

- Ovo je sramota da ne znam, bio sam skoro u Pirotu - rekao je Dragan, koji je dao odgovor u poslednjem trenutku, ali on nije bio tačan.

Dragan je u igri DO VRHA trebalo da pogodi u kom gradu se nalaze zadate ulice, spomenici, i trgovi. On je stigao do tri tačna odgovora, čime je osvojio šest poena.

Marko je u istoj igri imao zadatak da pogodi iz kojeg jezika potiču zadate reči, i non je osvojio 10 poena.

foto: Kurir Televizija

Poslednja igra KURIR za Dragana je bila potvrda pobede sa osvojenih 38 bodova, dok je Marko osvojio devet.

- Brzo je prošlo druženje, jedva čekam finale - rekao je pobednik Dragan

- Zaslužena pobeda Dragana. Vodio je skoro od početka do kraja. Partija je bila odlična, dok nema nula, sve je super - u šaljivom stilu prokomentarisao je igru Marko, koji bez obzira na rezultat ide u dalje takmičenje.

Ako i vi želite da postanite učesnik Mozaika prijavite se putem linka. Podsećamo, drugoplasirani osvaja nagradu u vrednosti od 100.000 dinara i nagradno putovanje, a pobedniku serijala sleduje 300.000 dinara i nagradno putovanje.

(Kurir.rs)

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

27:11 ČLAN MENSE SE PREDAO ZBOG PREJAKE REČI! Ostao u čudu nakon znanja protivnika: NE MOGU DA VERUJEM! (VIDEO)