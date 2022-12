NJOJ SE OSTVARIO NAJNEOBIČNIJI SAN! Gordani jedan od najtežih muških poslova, na najnepristupačnijim terenima predstavlja užitak!

Gordana Zbiljić iz sela Prebreza imala je čudnu životnu želju, koja joj se ispunila.

Naime, oduvek je želela da postane drvoseča, a trenutno je najbolja u ovom poslu u Toplici.

- Moja želja je bila da postanem drvoseča, ali onaj pravi - rekla je ona.

To joj se i ostvarilo, jer nije običan drvoseča. Ona se usuđuje da seče drva na najnepristupačnijim mestima i najrizičnijim šumskim terenima. Takođe vozi traktor i barata svim priključnim mašinama koje su neophodne za seču.

Rekla je da posao drvoseče njoj predstavlja uživanje i da se zaljubila u mašine još kao dete.

Najbolji drvoseča u Toplici je pokazala kako seča izgleda na delu, a to možete pogledati u priloženom videu:

Pričala je o svom poslu, rekavši da se u njemu non-stop uči i suočava sa novitetima.

- Moraš da vodiš računa, proceniš gde i kako će da padne drvo i na koji način ćeš ga oboriti. To je velika stavka, ali godinama dolazi sve to iskustvo. Mnoge stvari sam naučila kroz godine, a u ovom poslu se uči doveka. U šumi uvek može nešto novo da te sretne. Postoje loša drveća, sa debelim stranama, ali ja sam to volela, a i sada volim - rekla je Gordana, pa dodala:

- Prvi put sam sa 16-17 godina odsekla drvo, tada sam išla sa ocem, pa mi je on pokazivao sve alatke i principe rada.

Inače, sve kvarove na testeri popravlja sama, bez ičije pomoći. Gordana ima supruga i decu, a njen muž se iznenadio kada je čuo čime se bavi.

