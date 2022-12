LEPA KOLA, PARFEMI, LEPA ODELA,... Saznajte KAKO SVI Italijani, već do šeste godine, nauče da gaje pravilan odnos prema životu

Ovu godinu za nekoliko sati, zameniće Nova. Kao što svako od nas retrospektivom sumira prethodne dane zbirno nagomilane u godinu, i nesvesno pravi ciljeve i očekivanja od naredne, 2023. godine, ekipa Kurir TV sa Vukašinom Grozdanićem na čelu priredila je gledaocima, u današnjoj emisiji sveobuhvatni pogled na avanture iz prethodne godine.

Kojekude po Srbiji, u večnoj potrazi za avanturom, nije bilo tek "kojekude". Divili smo se nepreglednim prirodnim lepotama, upoznali sa riznicama prošlosti Srbije, koje je objektiv uhvatio i otrgao od zaborava. Upoznali smo ljude čije sudbine, priče i živote vredi i videti i čuti, posebno u vremenu kad svuda žurimo, a stižemo do pravih vrednosti, tek ponegde.

Da li ste znali da, na samo 70-ak kilometara od Beograda, u gradu Kovilju, postoji nepregledan niz mesta i dobara, koje je korisno posetiti?

Jedan od njih je muzej Kovilj.

Vlasnik muzeja Petar Viđikant, profesor fizike, svoju kuću pretvorio je u muzej.

Iza namere da porodični dom pretvori u Muzej Kovilja, umesto u kafanu ili nešto drugo, očito stoji velika ljubav prema rodnom mestu, ali i želja vlasnika da ono što zna o svom mestu prenese drugima.

- Ne treba zaboraviti da su se u ovom delu od svega nekoliko stotina kvadratnih kilometara rodili Laza Kostić, Isidora Sekulić, Mileva Marić Ajnštajn, Svetozar Miletić, Dušan Kanazir... Ovo treba da bude mesto gde će ljudi učiti. Tradicija nije nešto što se nasleđuje, nego nešto za šta se treba boriti - napomenuo je Viđikant.

Posetioci mogu da razgledaju simbole Kovilja, kao što su grb na kojem je vizantijski krst, koji simbolizuje manastir, a u donjem delu ralo, koje upućuje na poljoprivredu, potom gnezdo kao simbol roda, lopta, koja ukazuje na 1908. i osnivanje FK Šajkaš, rakija dudara, tambura...

Istakao je značaj pozitivnog uticaja na omladinu i bitnost edukacije mladih.

-Priče koje i znamo i ne znamo teku pored nas, na nama je, samo, da ih skrenemo na pravi put i to mislim na omladinu. Kako bi saznali da žive u jednom koje, u najmanju ruku, zaslužuje da se o njemu malo više zna. - poručio je Viđikant.

Dao je primer italijanske dece.

- To nije uporedivo sa nama, ali u nekim segmentima jeste. Svi mali Italijani do šeste godine, obiđu tri velika muzeja. Znači njima podsvesno uđe u glavu odnos prema lepom, pa kasnije budu lepa kola, lep nameštaj, lepa odela, parfemi, itd. Mi nemamo tako puno muzeja, ali moramo više da vodimo računa o našim malim sugrađanima, pokolenjima. Da oni više učestvuju i daju svoj doprinos, bar posmatranjem takvih stvari, kao što je moj muzej, na primer - rekao je on.

I to je samo jedna od mnoštva priča o ljudima, događajima, pojavama koji su obeležili prošlost Kovilja, počev od šajkaškog doba, koje će budući posetioci moći da čuju od Petra Viđikanta, koji će im, osim toga, i zapevati sa svojim bendom Atrakcija.

