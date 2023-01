POBEDNIK MOZAIKA UZEO 300.000 DINARA I PUT U DUBAI! Mitrović za Kurir TV: "Nisam se takmičio protiv igrača VEĆ SA SAMIM SOBOM"

Danijela Pantić, voditelj kviza Mozaik i Danijela Pantić, voditelj kviza Mozaik i Vladimir Mitrović, pobednik serijala Mozaik, gostovali su u Pulsu Srbije na Kurir televiziji povodom završetka serijala Mozaik i Vladimirove velike pobede.

On je u svom gostovanju otkrio kako je svoju pobedu ostvario, ali i šta mu je bio najveći izazov.

- Ja dolazim na kviz, ne da bih se takmičio protiv igrača, već da bih se takmičio sa samim sobom. Sebi postavim neki zadatak, recimo 100 poena danas ili tako nešto slično. Izazov mi je da probam to da ispunim i da savladam sebe. A ako savladam i protivnika to je još bolje - istakao je pobednik serijala.

Voditeljka kviza istakla da je takmičenje na kraju bilo jako gusto i da su takmičari bili izvandredni. Nakon toga otkrila je kakve nagrade su takmičari i dobili nakon završetka kviza.

- Mi iz sezone u sezonu imamo sve bolje nagrade. Vladimir je dobio 300.000 dinara novčanu nagradu plus "all inclusive" putovanje u Dubai za dve osobe. Nagrada za drugo mesto je bilo putovanje u Egipat isto za 2 osobe i takođe "all inclusive" plus 100.000 dinara. Za treće mesto je putovanje u jedan grad u Evropi. Od naredne sezone imaćemo još bolje nagrade - rekla je Pantić.

