TANJA BOŠKOVIĆ ODLUČILA DA DONIRA ORGANE: Glumica iskreno o odluci: Kad krenemo na put Gospodu, organi mogu doneti nekome život

Glumica Tanja Bošković podržala je peticiju o transplataciji organa "Donorstvo je herojstvo" i objasnila zašto je potpisala donorsku karticu.

- Jako je plemenito kada shvatimo da onog časa kad krenemo na put ka Gospodu, tamo gde odlazimo organi nam neće više biti potrebni, a nekome mogu doneti život na ovoj zemlji – objasnila je Tanja Bošković u "Uranku" na K1 televiziji - Dati, učiniti nešto za drugu osobu je osnovna stvar koju svi treba da uradimo.

Legendarna glumica je svima nama očitala važnu lekciju o današnjim vrednostima.

- Ova civilizacija je ponudila "ja" kao početak, sredinu i kraj svega, a to nije dobro.Dozvoljene su laži, manipulacije, čak je to prihvatljivo ponašanje ljudi i pojedini smatraju da su mnogo pametni kada nekoga prevare. Zakazali smo kao roditelji, nismo našoj deci uspeli da prenesemo smisao našeg postojanja, a to je da ljubimo svoga bližnjega i učinimo ovaj svet boljim. Čovek sebi mora da postavi moralno pitanje: Šta mogu da učinim za drugog i kada ništa ne mogu za sebe – zaključila je Tanja Bošković za K1 televiziju u "Uranku".

Osim Tanje, brojne poznate ličnosti se nalaze na ovoj plemenitoj listi: pisac Vladimir Arsenijević, Nenad Radujević, direktor modnog studija "Klik", Dragan Bjelogrlić, Lena Bogdanović, Veran Matić, Ivan Lalić, izvršni direktor Mikser festivala, novinari Suzana Zlatanović Luna Lu, Miloš Milovanović i Danica Vučenić, kao i ekipa filma "Vir" sa Nenadom Okanovićem na čelu. Organe su zaveštali i Mima Karadžić, Andrija Milošević. Voditeljke Nina Lečić i Nina Seničar takođe su vlasnice donorskih kartica.

