DA LI ZNATE KO JE DEČAK NA SLICI? Svirao je violinu, a danas je velika zvezda i obeležava važan JUBILEJ

Vest koja je obeležila jučerašnji dan je da Zvonimir Đukić sa svojim bendom opet nastupa u Beogradu.

Grupa Van Gog koncertima "Visoki napon" 11. i 12. marta u Kombank dvorani obeležava 25 godina od izlaska albuma "No comment". Pred spekakl isplivala je fotografija frotmena benda iz detinjstva. Sticajući prva životna iskustva na ulici, Đule je još kao dečak zavoleo Voždovac gde su u početku stanovali, a potom i Zvezdaru u čijim je skrovitim mestima ispisivao prve stranice, dečačkog, a potom i tinejdžerskog doba. Svirao je violinu i bio bucko.

"Sudeći po slikama na kojima držim violinu, reklo bi se da je to instrument koji me je svojim piskavim tonom frekventno iritirao. Kad imaš pet godina, želiš sve i odmah, ali ja to hoću i u ovim godinama. Taj drčni odnos prema instrumentu doneo mi je mnogo toga lepog. Naravno, violina je ta koja je u meni probudila radoznalost prema muzici, ali stvari su se razvijale dalje. Isto kao što sam u jednom trenutku odlučio da napustim fakultet: izašao sam iz amfiteatra u toalet i više se nikad nisam vratio pod krov te zgrade. Tako sam ušao i u muziku, u odabir svog poziva. Odabrao sam taj put jasno iako u prvih deset godina nije bilo baš mnogo smeha i radosti zbog toga. Srba i ja ušli smo u podrum s nekim polovnim instrumentima i krenuli da stvaramo magiju koja će nas mnogo godina i decenija kasnije učiniti najsrećnijim ljudima na svetu", govorio je ranije Đule za Kurir.

Frontmen grupe Zvonimir Đukić Đule održao je juče konferenciju za medije, na kojoj je najavio da je prvi nastup već rasprodat.

"Koncerte će pratiti vatromet u bojama benda, čime našim svirkama želimo da damo novi pečat. Posle tišine od dve godine, spremni smo za druženje s publikom. Na našoj set listi neće biti kompromisa, niti promene iste. Sviraćemo stare hitove po kojima smo ostali prepoznatljivi i dan-danas. I mi smo se uželeli da sviramo pesme poput "Sreće", "Delfina" i "Tragova prošlosti", rekao je Đule.

Bend je predstavi spot za hit "Pipi", koji je snimljen u Lutkarskom pozorištu u Nišu.

Rođen u najboljim vremenima - osamdesetih u Jugoslaviji, a odrastao i sazreo u najtežim - devedesetih u Srbiji, Van Gog danas ponosno nosi titulu poslednjeg velikog benda stvorenog na prostorima SFRJ. Među prvim bendovima u regionu su osvojili i MTV nagradu. U karijeri dugoj skoro tri i po decenije, što predstavlja podvig bilo gde na planeti, Van Gog i dalje opstaje na sceni.

