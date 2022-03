KOJA LI JE TAJNA RTS DIRIGENTA Filip Bulatović sve oduševio svojim nastupom na PESMI ZA EVROVIZIJU, a ovo je njegova ŽIVOTNA PRIČA

Finalno veče "Pesme za Evroviziju" obeležio je i revijalni deo u kome su mnogi nekadašnji evrovizijski učesnici i domaće zvezde pevali najbolje i najpopularnije kompozicije sa festivala italijanske muzike u Sanremu. I jedan mladić pored njih.

Međutim, iako su pesme izvodili neki od najpopularnijih pevača sa ovih prostora, poput Jelene Tomašević, Kneza, Lene Kovačević ili Sergeja Ćetkovića, sudeći po reakcijama na društvenim mrežama, simpatije gledalaca odneo je dirigent Velikog revijskog orkestra RTS Filip Bulatović.

foto: ATA images

Filip Bulatović ( umetničko ime mu je Mapo Keys) rođen je u Beogradu, 23. novembra 1987. godine. Klavir počinje da svira sa samo osam godina a već sa 10 otkriva da ima apsolutni sluh i smisao za improvizaciju. Tada piše i svoje prve kompozicije a nakon završene klasične muzičke škole “Kosta Manojlović” upisuje džez odsek u srednjoj muzičkoj školi “Stanković” u klasi prof. Miloša Krstića.

Sa samo 16 godina Filip počinje sa svojim prvim džez nastupima u Beogradu i u tom periodu upoznaje eminentnog nemačkog dirigenta i kompozitora Petera Herbolzheimera koji će kasnije igrati veliku ulogu u početku Filipove karijere. Nakon sto je čuo Filipa, Peter ga poziva da se pridruži jednom od najboljih internacionalnih omladinskih džez orkerstara “Bu-jazzo” Big Band i omogućuje mu da se preseli u Nemačku i tamo započne svoje studije.

foto: RTS promo

Nakon dve godine saradnje sa “Bu-jazzo” orkestrom, Filip upisuje muzičku akademiju u Kelnu u klasi nekih od najvećih džez imena u Evropi i svetu - bitanski pijanista John Taylor i nemački pijanista Hubert Nuss. Nakon što je upisao studije Filip uskoro postaje jedan od najuposlenijih srpskih džez pijanista i postaje sve češće sajdmen u grupama dva srpska džez velikana: Duška Gojkovića i Stjepka Guta. Tada počinje da nastupa i sa muzičarima poput: Vitto Giordanio ( italijanski trubač ), Johan Hoerlen ( švedski saksofonista ), Vladimir Kostadinovič, Dušan Novakov i mnogi drugi. 2009. godine, sa samo 19 godina, u Kelnu formira svoj prvi internacionalni trio sa basistom Draganom Trajlkovskim (Makedonija) i bubnjarom Rodrigom Villalonom (Kolumbija). Sa njima snima svoj prvi trio album, ”Filip Bulatovic Trio - Live At Bechstein Centrum’’ a godinu dana kansnije osvaja 3. mesto na internacionalnom takmičenju za džez pijaniste u Freiburgu kao najmlađi učesnik.

Nakon brojnih internacionalnih iskustava, 2010. godine Filip se seli za Srbiju i započinje nekolicinu novih projekata. Osim džeza, Filip započinje mnoge projekte na polju funk, fusion i pop muzike. Prvo autorsko iskustvo u pop/funk muzici zapocinje kompozicijom “Love And Trust” kao autor, tekstopisac i producent. Tada postaje i član udruženja Kompozitora Srbije.

Potom su 2012. godine usledile saradnje sa nekim od najboljih muzičara iz Srbije. Zajedno sa Peđom Milutinovićem, Lukom Ignjatovićem i Perom Krstajićem osniva autorski džaz sastav “Qzama Quartet”. Brzo nakon toga “Qzama Quartet” postaje jedan od najinovativnijih bendova na Beogradskoj džez sceni kao i jedan od omiljenijih među domaćom publikom. Uz podršku SOKOJ-a iz fonda za kulturna davanja, brzo je usledilo i snimanje prvog albuma “Portrait In Black And White” koji izdaju 2016. godine.

foto: ATA images

Nakon albuma sa “Qzama Quartet-om” započijnje jos jedan funk projekat “Filip Bulatovic Funk Edition”, ansambl od 13 muzičara za koji je Filip pisao originalnu muziku i aranžmane. 2015. godine Filip prvi put odlazi u Njujork ( Sjedinjene Američke države ) i ostvaruje nova poznanstva na najkonkurentnijoj džez sceni na svetu. Tu ponovo oformljuje svoj trio 2017. i nastupa sa muzicarima kao sto su: Ofri Nehemya, Alexander Claffy, Dan Chmielinski, JK Kim i mnogi drugi. Osim trija, u Njujorku započinje seriju Fusion Quartet i solo koncertara. 2019 godine po prvi put objedinjuje ceo svoj popularnni autorski opus pod umetničkim imenom MAPO - “Multiple Artistic Personality Order” i formira veliki 9-očlani bend sa kojim pocinje da nastupa u prestižnom

Njujorškom klubu "Nublu".

Iste godine izbacuje svoj treci single “ What Did You do To Me” sa američkim RnB pevačem Saeed Renaud, koji je finalista popularnog americčkog takmicenja za pevače “The Four”.

U maju 2021. postaje član Big Benda Radio Televizije Srbije, prvobitno kao pijanista a potom i kao dirigent. Iste godine izbacuje novi single "Boyfriend" kao i prvi single na srpskom jeziku "Mirisi u Magli".

foto: RTS promo

