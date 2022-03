OD JEDNE REČENICE DO KULTNOG FILMA! Vanja Bulić otkrio detalje o ostvarenju LEPA SELA LEPO GORE, a evo da li se TUNEL zaista desio

Film "Lepa sela lepo gore" danas je najbolji anti-ratni film sa ovih prosora, koji u najmanju ruku na dobar način opisuje ratne devedesete u Jugoslaviji.

Mnogi mladi ljudi danas gledanjem ovog filma stiču svest o tome koliko su godine rata za vreme raspada Jugoslavije bile teške za sve narode koje su raspadom države postali samostalni, a pre njega bili jedno.

foto: Pritnscreen

Ovaj film i danas nam pruža mogućnost da saznamo kako je bilo to da se dva druga od detinjstva zbog političkih neslaganja, nađu na različitim ratnim stranama, spremni da pucaju jedan na drugog ukoliko do toga dođe. Pokazuje kako su do juče komšije, danas najgori neprijatelji, čije kuće treba da budu spaljene i čije žene treba da budu silovane.

Ipak, priča o nastanku ovog filma na neverovatan način pokazuje talenat novinara Vanje Bulića, koji je od jedne rečenice stvorio filmski klasik koji na neograničen i vrlo realan način prikazuje samu suštinu rata.

foto: Zorana Jevtić

- U prvoj polovini devedesetih godina u Srbiji se dogodio narod, a meni se dogodio film "Lepa sela lepo gore". Pročitao sam kratku vest u Ekspres politici o jednom događaju u tunelu Ušće na putu Višegrad-Goražde. Pisalo je da se preživeli nalaze u bolnici u Užicu. Otišao sam u Užice i čuo od Slađana Simića neverovatnu priču. Ipak, ne bi bilo ni filma ni mog romana da na rastanku Slađan nije rekao da su u bolnicu doveli ranjene muslimanske borce i da se on i njegovi drugari spremaju da im "čupaju infuzije kad sestre i lekari spavaju". Ta rečenica je bila šlagvort za paralelnu priču iz bolnice, koja je izmaštana, a priča iz tunela je, uz umetničku slobodu Srđana Dragojevića, pratila realni događaj- rekao je Vanja Bulić u intervju koji je dao za Kurir objašnjavajući da li je film fiktivan ili su se događaji zaista desili.

foto: Printscreen YT

Ipak, ovaj film osim u Srbiji popularan je i u ostatku sveta, a na sajtu IMDB ima oscenu čak 8.7 od 10, što ukazuje na to da je ostvarenje Srđana Dragojevića zaista filmski klasik koji će jo dugo godina biti tu da nas podseća koje vrednosti ne treba žrtvovati nikada i koje su posledice velikih političkih i teritorijskih promena, čiji smo svedoci i danas.

