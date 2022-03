BIKOVIĆ SASEKAO VODITELJKU PITANJEM: JE L' SE OSEĆAŠ POGOĐENO? Pitala ga o filmu, a on je ZBUNIO reakcijom! Evo šta je odgovorila

Glumac Miloš Biković bio je gost jutarnjeg programa na TV "Prva" gde je govorio o svom novom filmu "Hoću muža", a dotakao se i drugih aktuelnih tema.

Budući da su glavni akteri filma "Hoću muža" jedan profesor i jedna voditeljka koja želi da se uda, voditeljka jutarnjeg programa Marijana Tabaković pitala je Miloša:

- A zašto baš voditeljka?

- Je l' se osećaš pogođeno? - upitao je Biković Marijanu sa osmehom.

- Ne, ne, ja imam muža - odgovorila je voditeljka, a onda je Biković objasnio radnju filma:

- Glavni heroji su voditeljka i profesor psihologije, a ona hoće u inat bivšem da se lažno uda i hvata tog profesora psihologije koji je nesnađen.

Pre tačno dve godine, na današnji dan, u Srbiji je bilo uvedeno vanredno stanje zbog pandemije korona virusa, a samo nekoliko dana ranije u Beogradu je održana premijera filma "Hotel Beograd", čiji je Biković i producent i glavni glumac.

Voditelji Marijana Tabaković i Filip Čukanović upitali su Miloša da li je tačno da je izgubio mnogo novca kao producent, budući da nije bilo prilike da se pomenuti film promoviše i prikazuje u bioskopima.

- Tačno je, to je udarac za producenta. Teško je reći koliko je para tu tačno izgubljeno, kad radite film ne razmišljate o tome, već o tome razmišljate kad treba da ga prodate. A onda shvatite da ne možete da ga prodate, pa govorite kako je to bilo jedno lepo iskustvo, kako vam je drago da ste imali priliku da radite na tome - iskren je, kroz osmeh, bio glumac i dodao:

- Drago mi je da je i publika u Rusiji imala priliku da vidi taj film, svakako je postigao veliki uspeh. I ovaj film sad, "Hoću muža", kad je izašao desio se na početku ove situacije u Ukrajini, nisam imao sreće. Reakcije su odlične, ali nije atmosfera takva da ljudi idu u bioskope kao što su išli ranije.

Miloš Biković se dotakao i pevačice Konstrakte, koja će predstavljati Srbiju na Evroviziji.

- Oduševljen sam Konstraktom, em ta pesma nije plitka, em ima poruku o sistemu vrednosti i tragičnom položaju umetnika. Nema pokušaja da se pogrešnim efektima dobiju glasovi. Mislim da trendinzi pokazuju da imamo šanse za pobedu na Evroviziji, ali nije to ni važno, drago mi je da smo mi kao društvo pokazali da može i kultura da pobedi i da bude popularna i da nas predstavlja u svetu - rekao je glumac.

Budući da Miloš živi na relaciji Srbija - Rusija i da u Moskvi ima mnogo profesionalnih angažmana, nezaobilazno je bilo i pitanje o agresiji Rusije nad Ukrajinom.

- Ne volim da na ova pitanja dajem pojednostavljene odgovore, a to je kao "jeste, Putin se probudio jedno jutro lud i rešio da ubija ukrajinsku decu". Taj konflikt traje 8 godina. Savršeno mi je jasno, ja sam sam bio žrtva propagande, bombardovanja, svi smo bili to. Ali smo istovremeno kroz tu propagandu bili i agresori. Mi smo bili em agresori, em su nas bombardovali, zato što jednostavno nismo imali sredstvo da se zaštitimo. Mi smo se sa međunarodnim pravom odavno pozdravili, to je sad samo pitanje ko koga i na kakav način narušava da bi zaštitio svoje interse - izneo je Biković svoj stav.

Na kraju se dotakao i sankcija koje su u mnogim zemljama uvedene za ruske umetnike.

- Ova hajka je neviđena u istoriji, ukidate Dostojevskog i Čajkovskog, ljude koji su mrtvi već 200 godina. Mislim da je to opasno za sve - rekao je glumac.

