SVI MISLE DA U SCENAMA S*KSA MI OMRSIMO BRKE, A STVARNOST JE DRUGAČIJA: Biković o tome šta se krije iza intimnih odnosa na filmu!

Glumac Miloš Biković gostovao je u jednoj emisiji, gde je istakao da su mu kolege kao porodica. Osim toga, govorio je o svojoj karijeri u Rusiji, ali i koliko je zahtevno snimati scene intimnih odnosa.

Biković je na samom početku istakao da je sa svim kolegama s klase, zahvaljujući profesoru Draganu Petroviću, jako dobar prijatelj.

foto: Nemanja Nikolić

- On nas je uputio jedne na druge i zato smo mi tako dobri prijatelji i cela naša klasa je kao porodica. Družimo se i kad god možemo se okupimo. Ta naša zimovanja uveli smo Tamara Dragičević i ja, isforsirali smo to. Obično sam ja taj koji nije tu i drago mi je što mogu da se iskupim, i da sam ja taj koji nas okuplja. To je prava prijateljska ljubav – rekao je glumac.

Na pitanje voditelja koji je razlog što naši glumci tako sjajne karijere ostvaruju u Rusiji, ali i u drugim zemljama, Biković kaže da je razlog u našem karakteru.

foto: Stefan Stojanović

- U našem duhu, karakteru, to je ono što imamo. Ta sklonost ka improvizaciji i spontanosti, kod nas je živo sve što se gubi u savremenom svetu, mi i dalje pijemo kafu i družimo se. To nam čuva gipkost duha. Ako bih vam iskreno odgovarao na sva pitanja, većinom bih vam odgovarao sa „Nemam pojma“. Ali u ovom slučaju, čini mi se da je ovo pravi odgovor – kazao je Miloš Biković gostujući na K1.

– Mene su u Rusiji prihvatili kao glumca komedije - dodao je.

Objasnio je i da intimne scene na snimanju nisu onakve kako se to obično misli.

- Svi misle da u scenama seksa mi „omrsimo brke“, a to je u stvari jako nezgodno, 40 ljudi je u prostoriji, u nekom iznajmljenom stanu... Pa ti svi sugerišu iznad glave šta da radiš, reditelj, snimatelj...

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:45 Otvaranje Festa - Miloš Biković