MILOŠ BIKOVIĆ O VRUĆIM TEMAMA: Kultura je jedino što preživljava, sistemi, vođe i ratovi prestaju

Popularni glumac Miloš Biković, koji godinama unazad radi u Rusiji, progovorio je na temu sukoba u Ukrajini.

Za Rusiju je u velikoj meri vezan njegov poslovni angažman proteklih godina. On je ostvario glavnu ulogu u ostvarenju "Sluga", najgledanijem filmu ruske kinematografije svih vremena, a protekle nedelje tamo je boravio povodom premijere serije "Telki" i filma "Hoću muža".

S obzirom da je bio u Rusiji neposredno pre eskalacije krize između Rusije i Ukrajine, on je otkrio kakava je zapravo bila atmosfera u Moskvi pred sukobe.

- Ja sam u Beograd iz Rusije došao praktično dan posle eksalacije sukoba, ali ne iz Moskve već iz Kaljingrada, gde smo, uprkos vanrednim okolnostima održali premijeru filma "Hoću muža". Naime, dobar deo filma sniman je upravo u tom lepom gradu, pa je odlučeno da startujemo tu. Bilo je dileme da li odložiti premijeru, ali pošto su karte već bile rasprodate i to skoro mesec dana pre premijere, odlučili smo se da se to ipak desi. Ocena svih bila je da u toj opštoj tenziji i napetosti, tih dva sata filmske priče o veri u ljubav uprkos svemu, ne da ne može da škodi, već može svima, makar na kratko, olakšati stanje opšte zabrinutosti, strepnje i tuge.

U Beograd je došao na nekoliko dana zbog Festa, ali sada nije siguran kada će se vratiti u Rusiju. Kako je većina ljudi u ovom sukobu zauzela stranu, to se očekuje i od javnih ličnosti.

- Sukob se reflektuje na ceo svet. To je jedna vrsta tiranije prema javnim ličnostima, moraju da zauzmu stav istog trenutka. Mene su napali zbog čega nisam u roku od 48 sati zauzeo stav povodom određenog slučaja. Vas vade iz konteksta kulture i umetnosti i stavljaju u politički. Bio sam mnogo puta u Ukrajini, tamo sam snimao svoj prvi ruski film "Sunčanica". Imam u svojim sećanjima više od jednog sukoba, znamo koliko je to bolno i teško, iako niste vi direktno u opasnosti - istakao je Biković u emisiji "Oko" na RTS.

- Doduše, ta atmosfera strepnje i napetosti nije od juče. Ona se u narod počela uvlačiti mnogo ranije, rekao bih, još od dešavanja na Majdanu, a kako je vreme odmicalo i situacija se komplikovala njen intenzitet se pojačavao, do ovog što imamo danas - rekao je Biković za "Euronews", pa otkrio šta o čitavoj situaciji misle njegove kolege sa kojima je razgovarao.

- Brojne kolege i prijatelji, poznanici u Rusiji, baš kao i ljudi ovde i širom sveta, sa kojima sam u kontaktu, žele, naravno, da to sve odmah stane, jer koji normalan čovek ne bi to želeo?!

- Koliko je to realno, ja stvarno ne znam. Ovo je vreme u kojem je mnogo lakše komentarisati nego donositi odluke, kako kažu i politički analitičari, a ni oni sami ne daju nikakve prognoze.

- Ono što je sigurno je da treba biti oprezan u donošenju sudova, jer rat informacijama bukti paralelno sa oružanim sukobima. Koliko je to nekad dovedeno do apsurda, govore i pojedine objave gde se čak i inserti iz naših filmova koriste kao ilustracije za situaciju tamo. Baš sam juče dobio fotografiju na kojoj je kolega Okanović prikazan kao ukrajinski heroj.

Usled eskalacije sukoba i nemira, srpski dramski umetnik i producent će neko vreme boraviti u Beogradu.

- Imam utisak da sam se sad vratio u Srbiju. Sada ne znam kada idem, moguće da ću u martu ponovo ići do Moskve, nadam se da će ova situacija da se primiri, pa će to biti izvesnije - navodi glumac.

Rat donosi sa sobom brojne poteškoće, odnosi živote i menja svet.

- Mislim da je situacija sukoba neodrživa. Ako privremeno bude postojala, postoje i druga tržišta. Ruska kultura preživela je i strašnije stvari, spaljivanje knjiga, Prvi i Drugi svetski rat. Kultura je jedino što preživljava, sistemi, vođe i ratovi prestaju - zaključio je glumac.

Miloš Biković na čelu je žirija Festa, a 5. marta biće prikazan njegov novi ruski film "Hoću muža".

- Fest je pokazatelj snage jednog naroda, to je kolektivni čin i pokazatelj, ne samo filmskih stvaralaca već čitave jedne kulturne sfere i jednog sloja, da može da kroz takvu jednu manifestaciju, kroz takav jedan događaj, komunicira sa svetom, da privlači slične, i što je važnije, one koji misle i osećaju slično a misle različito. E, to je ono što je najvažnije, ta vrsta razmene, dijaloga i učenja - rekao je Biković.

