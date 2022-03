UBICE SU UNAPREDILE NAŠU KULTURNU SCENU Vuk Kostić: I šesta sezona serije biće interesantna i veoma napeta

Dok je peta sezona serije "Ubice mog oca" snimana u zimu, dobro uigrana ekipa upravo se raduje novom nastavku. Uoči samog početka proleća tim koji je pobrao sve simpatije televizijske publike još od 2015. godine, na čelu sa scenaristkinjom Natašom Drakulić, ponovo je na okupu.

Glavni glumac Vuk Kostić, koji tumači lik inspektora Aleksandra Jakovljevića, spreman je još jednom da svoj lik transformiše u novom smeru i iznova obraduje publiku. U ekskluzivnom intervjuu za TV Ekran otkriva s kakvim emocijama ponovo staje pred kameru.

Ima li neke razlike u pristupu radu posle sedam godina od početka snimanja ove serije?

- Biće sigurno drugačije. Tragamo za novim i nečim što će opet iznenaditi publiku, držati pažnju i biti veoma interesantno i napeto.

foto: Promo

Da li je teško da stalno iznova iznenađujete publiku?

- Jeste, to je najteže u ovoj seriji, ali i to da svaki put nadmašiš sebe. Svako u svojoj delatnosti - Nataša sa pisanjem, mi glumci sa igranjem, pevač sa pevanjem... Teško je, ali ljudi to vole baš zato što uspevamo da svaki put izmislimo nešto novo. Numera "Ja bez tebe ne mogu da živim" jednom se desi, a mi svaki put imamo neku pesmu i poredimo se sa prethodnom trudeći se da nadmašimo sebe. I to je najbolje takmičenje. Ne takmičimo se da drugima već sami sa sobom.

Gde vidite "Ubice" na nebu hiperprodukcije?

- Dobro je što se ova serija desila Srbiji i njenom kulturnom životu. Jer, da se malo našalim, što bi rekli primorci: "Plima diže sve barke..." Bilo je tu još nekoliko serija koje su unapredile naše umetničke vode, ali "Ubice" su to prve učinile. Da ne zvučim kao gradski mangupi i bez imalo preterivanja, ova serija je donela novu eru televizijskog programa.

foto: Vladimir Šporčić

Treba li vaš lik da se menja fizički u šestoj sezoni?

- Videćete. Iznenađenje se ne najavljuje, ako ga ima treba da bude kao grom iz vedra neba.

Kako izgledaju čitajuće probe pred snimanje, imaju li sličnosti s onim u pozorištu?

- Razgovorima prođemo kroz scene. Veoma je zanimljivo i to su oni trenuci koji me uvek sete zbog čega radim i volim ovaj posao. Posaban rolerkoster je taj deo stvaranja i izmišljanja, što bi rekla deca. (Smeh)

foto: Promo

Kurir.rs J. A. Milošević

Bonus video:

01:07 ŠOK DETALJ IZ ŽIVOTA MINE KOSTIĆ! U snu joj se javio GLAS i UKAZAO se put ka MANASTIRU: Odmah sam otišla! To je bila poruka