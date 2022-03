U SREDJNU ŠKOLU SAM KRENULA KADA JE POČELO BOMBARDOVANJE! Katarina Marković otkrila detalje iz života, pa progovorila o UBICI!

Glumicu Katarinu Marković, televizijska publika je zavolela kroz ulogu Roze u “Agenciji SIS”, a onda je neko vreme nismo imali prilike da je gledamo u serijima. Međutim, poslednjih nedelja Katarina ima uloge u čak tri. Preko serije “U zagrljaju crne ruke”, “Bloka 27”, pa do novih epizoda serije “Močvara”, Katarina pokazuje raskoš glumačkog talenta.

Iako uvek nasmejana, pozitivnog duha i spremna za šalu, Katarina u glumačkim krugovima važi za damu sa stavom.

- Volim da kažem šta mislim. Nekad taj stav dolazi iz empatije, nekad iz odbrane. Važim za osobu koja ima svoj stav. Tako sam vaspitana i naučila sam da ne prihvatam svaki kompromis, ali sam i naučila vremenom da budem strpljiva. Što se kaže – “Strpljen, spašen”- kaže za “Blic” Katarina Marković.

Ovu šarmantu glumicu imamo prilike da gledamo kao Bojanu Karan u seriji “Močvara”, a kako kaže njen lik je ekplicitan jarkih boja. Trasparentna je u pokazivanju prezira i mržnje, nesnađena u pokazivanju ljubavi ali privržena svojoj porodici.

Ovo je njena prva saradnja sa rediteljem Olegom Novkovićem i spisateljicom Milenom Marković.

- Njihov sam veliki fan. Nikad ne razmišljam kakve bi uloge volela da odigram, ali znam s kim bih volela da radim i čije bih rečenice volela da izgovaram. Na moju veliku radost desili su mi se Oleg i Milena. Likovi Milene Marković su epski i puni boja, njene rečenice sam se trudila da izgovaram baš onako kako ih je ona pisala. To daje ritam i glas liku i onda se “lako” igra- kaže za “Blic” Katarina Marković.

Ulogu je, kako kaže dobila na kastngu, dok za “Blok 27”, horor seriju smeštenu na Novi Beograd “dobila preko veze”, odnosno, sarađivala je sa prijateljicom rediteljkom Milicom Tomović.

Močvara je triler u kojem ćemo, u narednim nedeljama pratiti razvijanje slučaja ubijene devojke u Senti, a na pitanje da ali je ona ubica u “Močvari”, Katarina nije mogla da otkrije.

- Među svojim prijateljima imam ozbiljne fanove serije i stalno me pitaju, jel’ ovaj ubica, jel’ onaj ubica? Svesni su da odgovor neće dobiti, a zapravo ga ni ne žele jer uživaju u ulozi “detektiva”. Ono što svima mogu da kažem je da će uzbuđenje ići do 11. epizode i da nećete do tad povezati ko je ubica - rekla je zagonetno Katarina.

I u “Močvari” i u “Bloku” je glumila majku tinejdžera, što joj je bio izazov.

- Klinci su bili sjajni i baš spremni. Reditelji su puno vremena proveli radeći sa njima. Bila sam fascinirana njihovom slobodom i smelošću, za koju mi se čini da je moja generacija nije imala u tim godinama. Gledaju te u oči vrlo sigurno, pravi mali profesionalci- naglasila je ona.

Na pitanje da li bi svojoj deci sutra savetovala ili branila da se bavi glumom, Katarina odgovara:

- Roditelji moraju da prate dečije izbore. Na koncu konca, ti možeš reći detetu ne, ali ako je njemu duboko u stomaku da, onda nema tu mnogo polemike.

Kao komičarku smo je upoznali u seriji Agencija za SIS. Ponovo se u komediji okušala u seriji “U zagrljaju crne ruke”, gde je glumila kraljicu Nataliju. Kada su je pitali koja joj uloga najviše leži i ko je od svih tih žena ona, Katarina je bez mnogo razmišljanja rekla:

- Sve sam to ja. Samo te neki likovi više isprovociraju da kopaš dublje po sebi. Kraljica Natalija mi je prijala kao odmorište jer sam u isto vreme gotovo paralelno snimala “Blok 27” koji je po žanru triler, horor misterija.

Katarina ne priča često o privatnom životu. Kako i sama kaže, tu je zasluga i ljubav prema roditeljima, i njena odluka da za sve što radi, vodi računa i o njima. Umesto skandala, okrenuta je pozorištu i umetnosti. Uskoro ćemo je gledati u Ateljeu 212 i predstavi “Rolerkoster”, ali i u “Ubistvu u Orijent ekspresu” u njenom matičnom pozorištu „Boško Buha“.

Kako zbog pandemije korona virusa mnogi planovi nisu dugoročni, Katarina je odgovorila na pitanje, da li uvek ima plan B.

- Još jedna poslovica kaže - “Pravi planove da ti se bog smeje”. Tako da ne. Ni pandemiju nisam dočekala spremno i svesno. Ja sam imala sedam godina kad je počeo rat, a prošla sam bombardovanje u tinejdžerskim godinama i verovatno odatle i taj stav ”idemo, dan po dan”. Živi ovaj život, jedan jedini, iskoristi ga najbolje što možeš - iskrena je ona.

