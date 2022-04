POZNATI GLUMCI OPRAŠTAJU SE OD ISTAKNUTOG REDITELJA: Tihomiru Staniću i Iskri Brajović Dejan Mijač zauvek je promenio ŽIVOT!

Istaknuti reditelj Dejan Mijač je preminuo u Beogradu, a zz Udruženja dramskih umetnika Srbije, potvrđeno je da nas je napustio istaknuti umetnik i akademik u 88. godini života.

Mijač je rođen 17. maja 1934, u Bijeljini u svešteničkoj porodici. Već 1935. porodica se, posle kraćeg boravka u Bijeljini, vratila u Valjevo, gde je 1944. završio osnovnu školu, a 1952. gimnaziju.

Mnoge je jako potresla vest o smrti ovog plodonosnog reditelja, koji nas je danas zauvek napustio, a za Kurir je o tome govorio glumac Tihomir Stanić, čiji je život ovaj reditelj obeležio.

- On me je primio na akademiju, niko drugi me ne bi ni primio. Sve što znam od njega sam naučio. Obeležio je moj život u značajnoj meri, ali ne samo moj, nego svi glimci sa kojima je radio, a radio je sa mnogima, sigurno životno i profesionalnu karijeru mogu da označe do tog trenutka rada sa njim i posle. On je uticao na mnoge i mnogi su posle profesionalnog susreta sa njim napravili sve najbolje od svojih karijera. Jesam bio u kontaktu sa njim. Sećam se poslednjeg susreta sa njim. Čuli smo se nedavno i dugo pričali, ali ne mogu da otkrivam zašto me je zvao. On je bio najznačajniji reditelj, kreator jednog paralelnog univerzuma- rekao je Tihomir Stanić za "Kurir".

Dejan Mijač obeležio je, i zauvek promenio život, još jedne zvezde domaćeg glumišta, Iskra Brajović, ćerke Voje Brajovića.

- Kada sam bila devojčica, svoje pesme sam zapisivala u neke sveske kupusare, i tek ponekom ih pokazivala. Jedan od prvih iz te tajne družine bio je Dejan Mijač. A kada mu je tragično nastradala ćerka, mene desetogodišnjakinju je to toliko potreslo, ta zamisao da ostaneš bez deteta, da sam mu napisala pesmu, i dala tati da mu je preda. Sutradan je Dejan došao sa kompjuterom u naš dom. "Da ne pišem više na kojekakvim papirima, već da zbrajam stihove elektronski." Zavet da ću da nastavim da pišem i pored glume ("gluma je za lenje" govorio bi mi znajući moju nemirnu narav) sam održala. Svaki susret počeo bi pitanjem - Pišeš li još? Žao mi je, Dejane, što sad ne umem da sastavim pesmu, i što sa godinama reči beže od nas, a ne izlaze više iz srca na papir direktnom linijom. Vidimo se, jednog dana svakako. Do tad ću imati pravu pesmu za Tebe- ispričala je Iskra kako ju je Mijač podstaknuo da se bavi svojom strašću.

