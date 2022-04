EVO KOJA DAMA JE ČEKALA ZORANA RADMILOVIĆA U DUGI: On je voleo kafane i provod, a ovde je redovno išao u PIDŽAMI i papučama!

Mnogo je priča koje su ostale iza Zorana Radmilovića, a opet nedovoljno koliko bi mi želeli. U svakoj novoj koju saznamo, vidimo nesvakidašnji humor koju je ovaj glumac nosio sa sobom kao i nepretenciozan i opušten stav kojim je šarmirao.

Priče o raznoraznim odlascima u kafane su poznate za ovog glumca, kao i za svakog boema tih godina koji je držao do sebe. Međutim, Zoran je voleo da izađe i u nešto modernija mesta, pa je tako bio čest gost u diskoteci Duga, u kojoj su se pojavljivali i mnogi drugi glumci.

foto: Printskrin

Bio je dobar prijatelj sa čuvenim disk džokejom iz Duge, Čupkom, međutim, s obzirom da je živeo jako blizu ovog kultnog okupljališta mladih, često se dešavalo da se pojavi tamo obučen kao da je istog trenutka izašao iz kreveta.

Njegove kolega i dalje prepričavaju njegove dogodovštine, a Aljoša Vučković je na događaju povodom 40 godina od premijere serije "Priče iz Majstorske radionice" ispričao jednu anegdotu:

- Zoran je stanovao blizu diskoteke i dešavalo se da dođe pred spavanje u pidžami i sa "papuče", kako je on voleo da kaže. Na ulazu bi mu rekli - "ne možete da uđete", na šta bi on odgovorio ono njegovo čuveno - "Ajde! Ti meni da kažeš da ja ne mogu da uđem. Vidiš kako sam obučen. Ovo je pidžama za izlazak, a papuče su iz Zaječara." A onda mu je izbacivač rekao, "ako je tako, onda izvolte". Još bi se i zezao kako ga čeka tamo jedna dama, a onda bi pokazao na Čupka, koji je imao dugačku kosu.

foto: Youtube

Nije to jedina priča iz Duge u kojoj je Radmilović bio u pidžami. Jednoj je svedočio i Žarko Laušević.

- Igrao sam Hasanaginicu, bio sam Hasanaga, i imao sam još jednu ulogu i moj prijatelj Ljubo Dapčević me je odveo u Dugu, to je bilo prestižno mesto i pošto je želeo da me gurne malo u taj svet, krene naglas – ‘dve glavne uloge’…” - pričao je Laušević u jednom intervjuu.

I dok je Lauševićev prijatelj njega hvalio, Žarko je bacio pogled ka šanku, a tamo jedan čovek u donjem delu pidžame i sakou.

- I dok moj prijatelj govori, on se okrene i kaže – ‘Sinoć si bio dobar, preksinoć si jeo go..a’. Zoran Radmilović - priseća se Laušević:

foto: Youtube

- Taman da otvorim usta da progovorim, a on mi kaže: ‘Šta je, sad hoćeš da pričaš o tome? Neće moći ove noći".

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:13 BJELOGRLIĆ STIGAO U SUD Poznati glumac danas seda na optuženičku klupu