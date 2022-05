JOŠ SE NIJE RODIO KOMIČAR KAO ŠTO JE BIO ČKALJA: Nikad ne biste pogodili kako je LEGENDARNI GLUMAC dobio NADIMAK po kom ga pamtimo

Najpopularniji komičar bivše Jugoslavije, čuven po svojim urnebesnim pokretima, grimasama i kultnim replikama, a takođe i partnerstvu sa Mijom Aleksićem, bio je Miodrag Petrović Čkalja. Ova jedinstvena prilika domaćeg filma nas je napustila pre tačno 19 godina, ali njegovo delo zauvek živi.

Uloge u delima kao što su "Kamiondžije", "Put oko sveta", "Bog je umro uzalud", "Ljubav na seoski način" itd. ostavile su ga besmrtnim, a zanimljiva je i priča kako je zaradio nadimak po kojem ga svi znamo. Naime, to se desilo još tokom njegovog detinjstva. Tako ga je "krstio" školski drug Jeftić, jer je kao dete bio „suvonjav i štrkljast“.

Posebno je interesantno da se rodio na Dan šale 1. aprila 1924. godine. Rođen je u Kruševcu, a poslednje godine života proveo je u Beogradu, živeći u vrlo teškim uslovima. Tako se ne postupa sa velikanima. Neka mu je laka zemlja i neka nam oprosti.

Ipak, iako ga svi pamtimo kroz smeh i šalu, Čkalja je imao i mračnu stranu koja je mnogim glumcima i rediteljima napravila pakao u životu. Naime, ovaj genijalni komičar imao je "crnu listu" glumaca sa kojima nije hteo da sarađuje.

O tome je prvi pre 10-ak godina govorio pokojni Bole Stošić, koji je priznao da upravo zbog Čkalje nije odigrao ulogu u “Boljem životu”.

- U "Boljem životu" me nije bilo jer sam morao da imam direktne scene s Miodragom Petrovićem Čkaljom. On je imao kod sebe spisak od osam glumaca s kojima nije želeo da radi. Na njemu je bilo i moje ime. Nisam želeo da dođem na snimanje, a da me on izbaci. Znao sam da me to čeka - rekao je tada Bole Stošić i objasnio zašto su se posvađali:

- Posvađali smo se na savetu Beogradskog dramskog pozorišta. On je meni bio vrlo drag, ali nesrećan čovek. Nije mogao da izađe na ulicu jer je bio vrlo popularan. Gledali su svi u njemu Čkalju s malih ekrana.

