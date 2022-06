SLAVNOJ HOLIVUDSKOJ GLUMICI PUNA USTA ĐURIČKA! Hvalospevi samo pljušte, a ovaj kolega iz serije ga nazvao GENIJEM!

Nikola Đuričko zbog nove uloge u planetarno popularnoj Netfliksovoj seriji "Čudnije stvari" (Stranger Things) nije postao samo miljenik publike već i svojih kolega.

Vinona Rajder, koja u seriji glumi Džojs, odgovarajući na pitanje magazina Kolajder o atmosferi na snimanju, imala je samo reči hvale za Đurička.

foto: Printscreen/Netflix/Youtube

- Zaista volim da radim s Nikom. On je apsolutna legenda! Jedva čekam da ga ljudi bolje upoznaju - rekla je Rajderova, dok je njen kolega Bret Gelman dodao da je Đuričko "genije komedije", a Dejvid Harbor je sve vreme klimao glavom, slažući se sa kolegama.

Nikola igra Rusa Jurija, koji je veoma zanimljiv i njegov lik je poprilično bitan za razvoj cele priče. Na striming servisu se pojavio prvi deo četvrte sezone, a ostatak se najavljuje za leto 2022. godine. Inače, ova serija je globalni fenomen i veliki omaž naučnofantastičnim, avanturističkim i horor filmovima iz osamdesetih godina.

Nikola Đuričko polako ali sigurno pronalazi svoje mesto u Holivudu, gde je dobio ulogu i u odlično ocenjenoj seriji "For All Mankind", čije se emitovanje očekuje tokom ove godine na Epl TV plus.

