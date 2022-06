I DALJE ŽIVIMO OD STARE SLAVE! Glumice iz BOLJEG ŽIVOTA iskreno o seriji koja im promenila KARIJERU: Čestitali su mi zbog BUNDE!

Kultna serija “Bolji život“, scenariste Siniše Pavića, ove godine slavi 35 godina postojanja. Mnogi su odrastili uz porodicu Popadić, a jedna od najupečatljivih uloga je svakako Svetlane Bojković, tačnije ženske glave porodice Emilije Popadić.

foto: Milan Maričić/ATAImages

– Sjajan rad, ekipa koja se divno slagala, bili smo uvek svi raspoloženi. Bez prekovremenog rada, u uslovima koji se više nikada neće ponoviti u studiju na Košutnjaku. Garderoba, šminka, kantina, sve je bilo elegantno i sjajno i sve smo stizali. Siniša Pavić nije radio kao sada što se radi, pet, šest epizoda, već je sve bilo ispisano na vreme, prvih 15, pa drugih 15 epizoda i znali smo unapred šta radimo – govori Svetlana Bojković za “Blic“, dok Snežana Savić, koja je igrala Ninu Andrejević, smatra da je kvalitet presudio i da je to razlog što je serija “Bolji život” i dalje toliko gledana u ko zna kojoj po redu epizodi.

Trčala sam sa seta na nastup

- Kvalitet je pre svega presudio što je ta serija najgledanija. Serioznost u pristupu posla i jako dobra podela glumaca. Puno sam radila za vreme “Boljeg života“. Tada se snimalo manje nego danas, u proseku osam sati, ali je svakako bilo naporno. Za glumca je satnica potpuno nebitna jer na snimanjima vreme brzo prođe. Mnogo sam radila tada, dođem snimim “Bolji život“ i odem na zakazani pevački nastup, nisam imala vremena da živim život - ističe Snežana Savić i dodaje da su joj ljudi često na ulici čestitali kada je Draganu Bjelogrliću u seriji vratila čuvenu bundu.

foto: Printscreen YT

- Tolika je bila moć poistovećivanja sa serijom “Bolji život“ da gde god bih se pojavila, ljudi bi moj lik shvatali veoma lično, da ne kažem nisu uopšte pravili razliku između mene privatno i u seriji. Često mi je publika govorila: “Svaka vam čast što ste vratili bundu Bobi (Draganu Bjelogrliću)”. Davali su na značaju mojoj etičnosti i moralu. Govorili su: “Pevačica si, a ipak si vratila bundu, nisi je zadržala“ - napominje glumica koja smatra da ponovno snimanje popularne serije “Bolji život“ ne bi bilo moguće.

foto: Damir Dervišagić

- Kada je bilo nešto veoma izuzetno, teško je to sada ponoviti u nekoj drugoj izvedbi, sa nekom drugom postavkom. Možda bi serija dobro prošla, ali se jednostavno to nije desilo - poručuje Savićeva.

Snimanja stizala scenario

Glumica Jelica Sretenović koja je oduševila ulogom Koviljke Koke Stanković na početku razgovora za “Blic” kaže kako su snimanja epizoda popularne serije morala biti obustavljena.

foto: Marina Lopičić

- Dug vremenski period smo snimali seriju “Bolji život”. Bilo je prekida od nekoliko meseci i epizode se nisu snimale. Razlog tome bio je što je scenario stigao snimanje, upravo zbog toga je napravljena pauza kako bi se nastavilo sa pisanjem scenarija. Siniša Pavić je radio kao mašina. Snimili smo oko 99 epizoda, što je u tadašnje vreme bio uspeh - kaže Jelica koja smatra da se ni dan danas ništa nije promenilo i da je sve ostalo isto kao u seriji “Bolji život“.

- Kao i kod Branislava Nušića, tako je i u “Boljem životu” sve isto. Mladi ljudi vide da se ništa nije promenilo i zato gledaju seriju iznova i iznova, jer mogu da sve da uporede sa današnjim vremenom, iako smo mi snimali krajem osamdesetih godina. Drugačiji je bio kvalitet serija ranije, kao i potpuno drugačiji uslovi pod kojima su glumci igrali. Jedna epizoda se snimala po 5, 6 dana. Danas jednu epizodu snimaju za dan. Svi smo se borili za naše likove u “Boljem životu“. Želeli smo da ih izgradimo, da budemo što uverljiviji kraj malih ekrana - ističe glumica koja će zauvek pamtiti šetnje sa Mijom Aleksićem nakon snimanja.

foto: Printscreen

- Za mene je najlepše bilo to što sam sarađivala sa Mijom Aleksićem, jer je on zaista veliki glumac. Mija i ja smo nakon svakog snimajućeg dana hodali zajedno do moje kuće na Vračaru. I onda smo imali duge razgovore, to je za mene bilo dragoceno vreme. Ta šetnja do naših kuća. Uopšte rad sa Mijom mi je bio divan. Kad radiš sa velikim glumcem, nemaš nikakvih problema. Imaš problem kada radiš sa ljudima koji ne shvataju, pogotovo mlađe generacije koje vole na snimanjima da se zezaju. To ne podnosim. Pevaju pre nego što uđu u kadar kako bi se opustili, ne znam gde su to videli. Kada je kadar, a fokus je fokus. To ne podnosim, ajde sad pevamo, ulazimo u kadar. Ne verujem da se može u američkim filmovima šaliti, kadar je kadar. Fokus je na tome što se radi - smatra Jelica Sretenović.

I sada živimo od stare slave

Sa druge strane Lidija Vukićević koja se proslavila ulogom Violete Viki Popadić ističe da joj je serija donela sve najbolje.

foto: Printscreen

- To je jedina porodična serija od nastanka filmskog i serijskog programa u Srbiji, pa sve do sada. Svi ukućani, od babe do unuka, mogu da sede i gledaju zajedno “Bolji život“. Neguje se kult porodice, nijedna serija nije toliko porodična. Svaka ima ubistva, mračne strane, dok je ova serija nešto posebno i drugačije. Žao mi je što nije napravljen rimejk serije, svaki lik je mogao da se razvija kroz vreme. Međutim, Siniša je bio izričit u tome da nema nastavka. Najvažnije od svega je to da smo se sa ljubavlju družili. Funkcionisali smo svi kao jedan: od glumaca, produkcije, tonaca... Bio je naporan tempo tokom snimanja “Boljeg života“ i znam da sam sa snimanja trčala u Beogradsko dramsko pozorište i igrala predstave. Posle predstave sedam u kola i idem u Skoplje, pa se posle vraćam na “Bolji život” - kaže Lidija kojoj je kultna serija mnogo toga donela.

- Posle te serije ne moram više ništa da radim. Verujte mi da su se pozorište posle korone otvarala zbog mene. Obišla sam celu Makedoniju zahvaljujući “Bljem životu”. Poslednju epizodu smo emitovali mesec ili dva pre raspada Jugoslavije. Divno je kada znaš da ljudi dolaze da gledaju predstavu zbog tebe i što možeš da živiš od stare slave u seriji koja ove godine obeležava 35 godina postojanja - zaključuje Lidija Vukićević za Blic.

foto: Sonja Spasić, Printscreen/Instagram

