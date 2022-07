KRV NIJE VODA! OVO JE OTAC BRANKA CVEJIĆA: Bio je jedan od najvećih umetnika U JUGOSLAVIJI, od njegove biografije zastaje dah!

Glumac Branko Cvejić je preminuo u 75. godini, a iza njega je ostala impresivna karijera u pozorištu i na televiziji.

Bio je upravnik Jugoslovenskog dramskog pozorišta, a najpoznatiji je po ulozi Baneta Bumbara iz serije "Grlom u jagode". Mlađe generacije ga znaju kao Listera iz "Porodičnog blaga".

foto: Printscreen

Međutim, Branko nije prvi umetnik u njegovoj porodici jer je njegov otac Žarko Cvejić bio doajen naše operske scene i prvak Beogradske opere od 1930. do 1969. godine. On je tokom svoje karijere duge pola veka tumačio oko osamdeset glavnih basovskih rola, a među njegove najuspešnije ubrajaju se uloge Kecela u Prodanoj nevesti, razbojnika u Rigoletu, Mefista u Faustu, a bio je i nezaboravan Mitke i tumač Mokranjčevih Rukoveti.

Stana Đurić-Klajn je za Cvejića rekla da je "sa dramskom uverljivošću i velikim smislom za karakterizaciju kreirao mnoge likove kako bufo stila, tako i ozbiljnog žanra".

Cvejić je rođen 1907. godine u selu Banoštor u Sremu. U autobiografiji koju je "tamni bas" Beogradske opere, kako su ga često nazivali, napisao nakon dodele Sedmojulske nagrade za životno delo 1962. godine, rekao je: "Muzičke tradicije u mojoj porodici preodredile su moj životni put kroz operu. Otac mi je bio poznati horovođa u Rumi. U četvrtom razredu gimnazije postao sam član operskog hora. Nećete verovati, tada sam pevao sopranske partije, kasnije mi je glas mutirao u drugog tenora, a u šesnaestoj godini postao sam bas! Docnije, paralelno sa studijama na Filozofskom fakultetu, pevao sam kao solista u studentskim horovima. U "Obiliću" me je zapazio tadašnji direktor Opere Stevan Hristić i on mi je omogućio da započnem svoju karijeru u kući kod Spomenika i to već u dvadeset i trećoj godini." - rekao je Žarko Cvejić.

foto: Printscreen/RTS

Tada, početkom 1929. godine debituje u ulozi Kralja u operi Aida, a redovni član Opere Narodnog pozorišta postaje godinu dana kasnije. Uporedo sa studijama Srpskog jezika i književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu, počinje sistematski da se bavi radom na oplemenjivanju svoga glasa i sticanju osnova vokalne tehnike sa majstorom, operskim umetnikom Svetozarom Pisarevićem.

Sa Šaljapinom je 1935. godine pevao u Don Kihotu i ta predstava je ušla u istoriju Beogradske opere. Sam Šaljapin je za Cvejića rekao da ima "ogroman i raskošan glas". U intervjuu koji je doajen naše Opere dao Dušanu Smiljaniću 19. marta 1977. godine, pisalo je: "Zahvaljujući Šaljapinu naučio sam gde treba da se glas koncentriše i da u čoveku mora da odjekuje: glas mora da zvuči i u glavi i u grudima. Shvatio sam i da dah ne sme suviše da se daje."

Od samog početka karijere Žarka Cvejića kritičari su isticali njegovu izuzetnu ozbiljnost u tumačenju raznovrsnih likova, bogat glasovni fond i odličnu vokalno-tehničku sposobnost.

foto: Ana Paunković

(Kurir.rs/RTS)

Bonus video:

02:42 Srđan Timarov i Branko Cvejić govore na komemoraciji Dejanu Mijaču