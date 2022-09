PUTEVIMA KOSMIK ARTA! I ovog septembra umetnici inspiraciju traže u ravnici Srema ali će na platnima ostaviti i deo svog zavičaja

Srem će i ovog septembra biti u znaku boja i umetnosti zahvaljujući Likovnoj koloniji "Kosmik art - Ljubiša Marić" koja će ovog puta u Vojki okupiti, ne samo umetnike iz Srbije, već i van njenih granica.

Na 31. susretu, umetnici će od četvrtka (8. septembra) do nedelje (11. septembra) inspiraciju potražiti u vojačkoj ravnici, običajima Srema, jesenjim koloritima koji umetnike podstiču na magična dela, ali i običnim ljudima koji žive svuda oko nas. Tu su i oni umetnici koji će deo sebe i svog zavičaja ostaviti na platnima kao trag kojim bi se ponovo vratili.

I tako već 31 godinu umetnički putevi se sve češće ukrštaju u ovoj sredini - na Likovnoj koloniji "Kosmik art - Ljubiša Marić", a ove godine učešće će uzeti 26 slikara i vajara.

Relevantna imena učesnika, na čelu sa Momčilom Fundupom, koji je ujedno i jedini učesnik svih saziva, utemeljena su u domaću istoriju umetnosti. Reč je o slikarima različitih generacija, ali i raznolikog tematskog i stilskog konteksta, čime je kolonija zadobila posebne poetičke naznake i priuštila joj višestruki sadržajni kontekst.

1 / 7 Foto: Kurir/T.U.

Uz Fundupa, učešće na ovom umetničkom saborovanju uzeli su vajari: Boško Popović, Borovo - Hrvatska, Dule Prizrenac, Beograd, Siniša Grozdanović, Golubinci, Dragomir Aleksić, Vojka, kao i slikari: Milka Maćkov - Novi Sad, Snežana Lilić - Beograd, Vladimir Kepić - Jagodina, Zlaja Vuković - Šabac, Joca Mijić - Pirot, Ana S. Zakić - Kruševac, Goran Ćeličanin - Varvarin, Pavel Povolni Juhas - Padina, Hadži Branko Nikitović, Višegrad - Republika Srpska, Tadija Savić - Ivanjica, Ivan Galjak, Zubin Potok - Kosovo i Metohija, Dragoslav Božović, Zubin Potok - Kosovo i Metohija, Ivica Bačak - Srbobran, Svetlana Maksimović, Bijeljina - Republika Srpska, Ljiljana Lajović Marinko - Stara Pazova, Gordana Radišić - Zemun, Dobrinka Šašić - Surduk, Mirko Dončić - Stara Pazova i umetnici-domaćini: Željka Ćurčin, Siniša Čolaković i Živko Radosavljević iz Vojke.

1 / 10 Foto: Kurir/T.U.

Umetnici se na koloniji okupljaju kako bi kroz nekoliko dana druženja i rada prezentovali svoj slikarski pravac, što je i bila ideja tvorca ove kolonije Ljubiše Marića.

Danas, tu tradiciju nastavlja Mesna zajednica Vojka koja je nakon njegove smrti, preuzela ulogu organizator, a pokrovitelj je Opština Stara Pazova.

A kao što kaže predsednica Saveta MZ Vojka, Jelena Inđić, sudeći po interesovanju i prihvatanju poziva za učešće na ovoj likovnoj koloniji i umetnicima je izgleda postalo nekako nezaobilazno da u danima kada je leto na izdisaju razapnu svoja platna i ideje baš u Vojki.

foto: Kurir/T.U.

- Stiče se utisak da želja organizatora da Likovna kolonija svojim trajanjem preraste u tradiciju, sve više se potvrđuje kao ostvarena. Pored Marićevih gromada kamena uzidanih u temelje, pored fino isklesanog kamena umetnika koji su iz godine u godinu pokazivali sve veću privrženost ovom skupu, sve je više i onih koji su poneki kamen prinosili u gradnju te virtuelne tvrđave zvane Кosmik art. Verujem da će i stvaralaštvo umetnika na ovim susretima jedino vreme smestiti na pravo mesto, a na nama je da ovu tradiciju očuvamo – poručila je predsednica Inđić.

Tokom 30 godina održavanja ove kolonije umetnici su deo sebe ugradili u svoja dela koja Vojka s posebnim zadovoljstvom predstavlja javnosti.

- Ova kolonija je jedan kompletan umetnički doživljaj, jer osim nas umetnika ovde su i pesnici, muzičari… Svi Vojčani treba da budu ponosni na koloniju. Kroz nju je prodefilovala ekipa umetnika iz cele bivše Jugoslavije, a to je izvanredna stvar - kaže umetnica iz Vojke Željka Ćurčin.

foto: Kurir/T.U.

Slično mišljenje deli i Tadija Savić iz Ivanjice, koji se već decenijama iznova vraća u Kosmik.

- Ja sam na ovoj koloniji od njenog osnivanja ali svake godine kada dođem uvek imam isto uzbuđenje i draž kao da dolazim prvi put. Da li je to do ljudi u samoj koloniji ili domaćina i njihove svesrdne gostoprimivosti, a možda i same klime u Sremu i Vojki, ne znam, ali jednostavno ovde ne možeš biti bez inspiracije – poručio je Tadija Savić iz Ivanjice.

foto: Kurir/T.U.

Tadija Savić je uz Momčila Fundupa, nekada slikara iz Beograda, sada novopečenog Vojčanina, najredovniji učesnik ove kolonije. Za razliku od njih, Svetlana Maksimović iz Bijeljine dolazi prvi put.

- Radujem se dolasku u Srem. Pogledala sam na guglu video zapise i reportaže o Vojki i koloniji kako bi se upoznala sa sredinom i prijatno sam iznenađena onim što sam videla - rekla je Svetlana.

1 / 5 Foto: Kurir/T.U.

I ove godine učešće na koloniji uzeće i jedan od najboljih srpskih karikaturista Goran Ćeličanin iz Varvarina, koji je za svoj rad nagrađivan više od 170 puta.

- Na ovoj koloniji sam prepoznao dobru energiju domaćina, uz to uslovi za rad su odlično, ekipa uvek probrana, zato je zadovoljstvo vratiti se na ovaj skup - rekao je Ćeličanin koji je u kategoriju podviga svrstao opstanak kolonije pune tri decenije.

foto: Kurir/T.U.

Za tri decenije kolonije, Vojka je sakupila bogat fond koji sadrži preko 500 slika i skulptura. Ovogodišnji učesnici kolonije svoje radove stvaraće pod krovom Doma kulture u Vojki, a svi novonastali radovi biće predstavljeni u nedelju veče na svečanom zatvaranju kolonije u holu Doma kulture.

Od Marića do Milića, Eve Ras…

Likovna kolonija u Vojki spada u respektabilnu koloniju i zbog kontinuiteta u organizovanju, ali bitno obeležje kvaliteta daju joj i ugledni umetnici koji su deo ovog umetničkog događaja, kao i vredna dela koja su ostavili iza sebe.

Formirana je 1991. godine, na inicijativi slikara Ljubiše Marića, a kao logični sled tada aktuelnog procesa osnivanja vojvođanskih kolonija u kojima su se umetnici kolektivističkim duhom borili za modernizaciju umetnosti.

foto: Privatna Arhiva

Posle Sente (1952), Bačke Topole (1953), Bečeja (1954), Ečke (1956) i Rume (1968) u kojima su se okupljali uglavnom vojvođanski umetnici predvođeni Milanom Кonjovićem, Vojka je uz njih pridobila i umetnike iz Beograda, ali i izvan granica tadašnje Jugoslavije. Tako "pojačanim" sastavom i dobrom organizacijom, kolonija u Vojki je veoma brzo dospela do kapitalnih rezultata i autentičnog slikarskog iskaza.

Tokom vremena, na koloniji je učestvovao veliki broj umetnika koji su stvarali dela različitim likovnim tehnikama, u skladu sa sopstvenim opredeljenjem, a među njima i umetnici poput: Milića od Mačve, Eve Ras, Olje Ivanjicki, Dragana Martinovića, Jeremije i mnogih drugih. Umetnici u koloniji učestvovali su i u javnom životu Vojke, a izložbe, susreti, razgovori, postali su sastavni deo njihovog rada.

Kurir.rs/T.U.