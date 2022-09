POVREDIO SAM SE KADA SU ME BACILI U KONTEJNER! Matija Ilić otkrio ko je Simke u seriji U KLINČU i šta je naučio od Cece Bojković!

Mladog glumca Matiju Ilića publika je već zavolela kao simpatičnog Simketa u seriji "U klinču". U prvim epizodama upoznali smo ga kao momka koji živi sa svojom bakom Ankom. Ona brine o njemu i pokušava da ga izvuče iz sobe u kojoj provodi većinu vremena igrajući igrice. Za TV Ekran mladi umetnik otkriva šta je naučio od Svetlane Bojković, koja tumači lik njegove bake, i kako je uspeo da se povredi za vreme snimanja.

foto: Nenad Kostić

Ko je Simke i koliko vam je blizak?

- Živi sa bakom Ankom i ima sve što može da poželi. Njegov problem je unutrašnji. Ceo život je bio pod staklenim zvonom svoje bake, koja ga čuva i pomaže mu u socijalnim interakcijama. Matija je jedan pametan dečko koji ne može da shvati međuljudske odnose, pa je zbog toga nesnađen. Kroz seriju će pokušati da se ispili iz svog jajeta nesigurnosti i otvori se ka svetu.

Hoće li uspeti?

- Kako se bude razvijala priča, Simke će doživeti jedan vid preobražaja. Odskočna daska biće mu ljubav, i ona će ga mnogo promeniti.

foto: Režim produkcija

Da li vam je Svetlana Ceca Bojković dala neki savet kao iskusnija glumica?

- Ceca mi nije davala konkretne savete, ali me je naučila da imam prava da odvojim vreme za sebe. Svi smo mi ljudi i treba nam odmor, ne možemo dati svoj maksimum u drugim stvarima ako se ne posvetimo sebi. To je najbolja stvar koju me je naučila.

foto: ATA images

Šta vam je bilo najteže tokom snimanja?

- Imao sam zahtevnih scena, i fizičkih i emotivnih, kroz seriju. Zbog jedne od njih morao sam da pauziram snimanje, jer mi se vrtelo u glavi i nisam mogao da dođem do daha. Jedan od zanimljivih momenata bio je kada smo snimali scenu u kojoj su me bacili u kontejner. Nezgodno sam pao, jer se nisam dovoljno opustio. Nije to bila velika povreda, ali je bolelo. Mnogo smo se smejali kada smo snimili scenu.

(Kurir.rs / TV Ekran)

