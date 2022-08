ALJOŠA IZ SERIJE U KLINČU ZAISTA POSTOJI: Bio je košarkaš i igrao je s Mićićem i Milutinovim, a evo kako IZGLEDA danas i šta RADI

Nova domaća serija "U klinču" osvojila je brzo srca publike, a pohvale za svoju ulogu dobio je i glavni glumac Mihajlo Veruović Vojaž.

Regionalna muzička zvezda igra boksera Aljošu, koji je napisan po stvarnoj ličnosti. Jedan od producenta i kreatora serije zove se Aljoša Ćeranić i njegov život poslužio je timu scenarista kao inspiracija da naprave imaginarnog junaka.

foto: Privatna Arhiva

- Bavio sam se 18 godina sportom i košarkom, ali morali smo to da promenio u priču, jer smo već imali seriju "Žigosani u reketu". Mnogo je kompleksnije snimati basket. Želimo da promovišemo boks, jer je zanimljiv sport - kaže Aljoša za Kurir, koji ne beži od toga da je poslužio piscima kao inspiracija za lik kog igra Vojaž.

foto: STARSPORT

Uspešna karijera morala je da bude prekinuta.

- Igrao sam u Crvenoj zvezdi tri godine, ali i u Inđiji i Staroj Pazovi. Otišao sam posle u Dansku. Bio sam sa 16 godina u reprezentaciji sa Vasilijem Micićem i Nikolom Milutinovim - priznaje Ćeranić.

U film se naš sagovornik zaljubio uz starijeg brata Nemanju, koji je radio film "Lihvar", novi nastavak serije "Južni vetar", ali će raditi i ekranizaciju života pevača Džeja Ramadanovskog, pod nazivom "Nedelja".

- Roditelji su nas svakog vikenda vodili u bioskope. Bio sam u prvim redovima na premijeri "Hari Potera" i "Gospodara prstenova". Otac nam je donosio kasete iz video-klub. U produkciju sam ušao pre četiri godine, a za film sam se vezao uz brata kad sam otišao na prvo snimanje sa 16 godina - priznaje Aljoša.

foto: ATA images

Producent serije "U klinču" nema glumačkih ambicija.

- Neće se pojaviti u seriju. Epizodnu ulogu ima moj brat, ali ne smem da vam otkrijem šta igra. Najveća inspiracija za "U klinču" bile su nam "Nestašne godine". Želimo da se deca bave sportom i da promovišemo zdrave vrednosti. Kod nas nema psovki, gde su nepotrebne - zaključio je kreator ove priče.

foto: Nenad Kostić

Nastanak serije podržao je i Miloš Avramović, koji je ocenio da "U klinču" predstavlja osveženje na našim ekranima i da je reč o, za njega, potpuno drugačijem projektu.

- Uglavnom me ljudi poznaju po projektima koji obrađuju naše balkansko podzemlje i više su žanrovski orijentisani u pravcu kriminalističkog filma, a ovo je jedan potpuno drugačiji projekat, jedna lepa serija o mladim ljudima, porodici, problemima, izazovima koji su ispred njih i načinima na koje ih prevazilaze i pobeđuju. Tako da mislim da je dosta drugačiji projekat, ali to je upravo neka draž ovog posla kojim se bavimo, da pokušamo da obradimo što više tema na različite načine, jer to je bogatstvo našeg posla - naveo je Avramović.

foto: Privatna Arhiva

Nova domaća serija "U klinču" nastala je u zajedničkoj produkciji RTS i produkcijske kuće "Režim". Prva sezona ima 30 epizoda, a režiju potpisuju Danilo Bećković i Nebojša Radosavljević. Glumačku ekipu predvode Nikola Kojo i Branka Katić, a pred televizijskom publikom je svakog radnog dana od 20 časova na Prvom programu RTS.

Kurir.rs

Bonus video:

07:15 VOJAŽ GLAVNA ZVEZDA FESTIVALA U SARAJEVU: Radanov otkriva šta se dešavalo iza kulisa NIJE MOGAO DA PROĐE ULICOM BEZ OBEZBEĐENJA