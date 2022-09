ANA KARINA JE S REŽISEROM PROŠLA PAKAO! Bivšu suprugu Žan-Lik Godar HTEO DA POVRATI KOCKOM, a slavnoj glumici je OVO radio!

Tri godine pre smrti, glumica Ana Karina je dala intervju magazinu W, u kom je otkrila da je ljubav nje i Žan-Lik Godara često bila ispunjena haosom, kao i da je čuveni režiser bio čudan i da ju je psihički maltretirao.

Francuska glumica danskog porekla Ana Karina, poznata po ulogama u filmovima Žan Lika Godara, preminula je od raka u 79. godini. Ikona francuske kinematografije i francuskog novog talasa, snimila je sedam filmova s Godarom, njenim životnim partnerom tokom 60-ih godina prošlog veka. U trenutku smrti uz nju je u bolnici bio aktuelni suprug, američki reditelj Denis Beri.

U intervjuu koji je dala za W magazin, Ana je otvorila Pandorinu kutiju svog odnosa s Godarom.

Režiser je Anu prvi put video u reklami. Tada je imala 17 godina i pozvana je na kasting za film "Do poslednjeg daha". Tražio je da snimi neke scene gola i ona ga je odbila.

- Mislio je da sam bila gola u reklami jer sam ležala u peni, ali sam ispod ipak nosila kupaći kostim. Bila sam maloletna, nisam ni to smela, ali niko me nije pitao. Posle toga sam snimila prvi film sa njim koji se zvao The Little Solider, dobila sam glavnu ulogu. Bila sam i dalje maloletna, 17 godina, pa je Žan- Lik morao da potpiše moj ugovor. U to vreme si morao da imaš 21, ne 18 godina - rekla je Ana koja je narednih šest godina ostala duboko u Godarovom svetu, prvo kao muza, a onda i kao supruga.

- Od samog početka je sve bilo jako uzbudljivo. Naravno da smo imali veliku ljubavnu priču, ali bili smo toliko različiti. Imao je 10 godina više od mene. Bio je jako čudan. Otišao bi po cigarete i vratio bi se tri nedelje kasnije. U to vreme sam morala da sedim pored telefona i čekam poziv, nije postojao drugi način da stupimo u kontakt. Bilo je mnogo komplikovanije nego danas. Nije bilo nikog ko bi mogao da se javi i kaže: "Ona danas nije tu, zovi je sutra." Ako nisi stigao do telefona na vreme, nikada ne bi primio poruku. Bilo je teško, a ja sam bila mlada, nisam imala ni 21 godinu, Godar je tada imao 30. Znam da nije hteo da me povredi, ali jeste. Nikada nije bio tu, nikada se nije vraćao, nikada nisam znala gde je. Dovodio me je do ludila - otkrila je Karina.

Čak i priča o samom početku njihove veze otkriva da je bio osobenjak bez trunke empatije, okrenut isključivo svojim željama i očekivanjima. Na pitanje da li su odmah započeli vezu, Ana odgovara:

- Bilo je malo po malo. Gledao je u mene stalno. To je nešto što ne umem da objasnim. Bilo je jako čudno s nama, i prva tri meseca ništa se nije desilo. Snimali smo The Little Solider u Ženevi i jedno veče su svi glumci iz filma pozvani na večeru u Lozanu, ja sam došla sa mojim tadašnjim dečkom. Odjednom, u sred večere, Žan Lik mi je dodao parče papira ispod stola. Onda je odjednom ustao i rekao da se vraća u Ženevu, gde smo svi odseli.

Pogledala sam u papir i pisalo je: "Volim te. Čekaću te u 12 sati uveče u Café de la Prez." Moj dečko koji je sedeo do mene me je pitao šta piše na papiru, a ja sam rekla "ništa". On ga je uzeo i video Žan Likovu poruku. Morali smo da se odvezemo u Ženevu jer smo tamo odseli i moj dečko mi je rekao: "Nema šanse da ćeš se videti s njim", ali Žan Lik i ja smo se gledali već tri meseca i definitivno se nešto dešavalo, iako tehnički nije bilo ničeg. Vratila sam se u hotel s dečkom, spakovala kofer i otišla peške, preko mosta, u Café de la Prez. Kada sam stigla, Žan Lik je sedeo i čitao novine. Nisam mogla da ga vidim, ali sam znala da je on. Prišla sam i stala ispred njega, delovalo je kao da čeka satima, iako su prošla samo dva minuta. Napokon je spustio novine i rekao: "Tu si. Hajdemo." Tada je počela naša ljubavna priča.

Kada su intenzivno počeli da rade zajedno, Ana kaže da ju je Godar tretirao gore nego sve ostale članove ekipe. Na snimanjima je postajao stranac, mislio je samo na posao i režiju.

Ubrzo posle venčanja, Karina je imala spontani pobačaj. Godar ju je pronašao u zajedničkom stanu u Parizu "u jako lošem stanju, prekrivenu krvlju". Fetus je bio mrtav već tri nedelje. Ni u periodu koji je usledio, Godar se nije pokazao kao brižan i pažljiv muž.

U novembru 1961. Karina je saopštila Godaru da ga napušta i da će se udati za glumca Žaka Perina. Godar je tada demolirao ceo njihov stan i uništio Karinine stvari, uključujući i plišane igračke, samo garderobu nije, jer bi ga to "previše povredilo". Kada je otišao, Ana je navodno uzela prekomernu dozu barbiturata. Pronašao ju je Perin. Pričalo se da je to bio jedan od dva pokušaja samoubistva u braku sa Godarom.

Dok se oporavljala, Godar je potražio Perina. Plan je bio da to kome će Ana pripasti reše kockom. Počeli su partiju pokera, ali su ih paparaci prekinuli. Godar nije osvojio nazad suprugu, ali su se on i Karina ipak pomirili. U sledećem filmu koji je radio Vivre sa vie ona je za kaznu igrala ženu koja napušta supruga, postane prostitutka i završi mrtva.

Jednom prilikom, kada ga je posetila na setu u Rimu, otišli su zajedno u noćni klub.

- Neko me je pozvao da igram. Otišla sam i kada sam se vratila, Godar me ošamario pred svima jer sam plesala s drugim muškarcem. Nisam bila ljuta, to je bio dokaz njegove ljubavi. Poljubila sam ga jer mi je dokazao da me voli - ispričala je za Film maker magazine.

Njegov odnos prema njenoj karijeri se uglavnom svodio na "umukni i budi lepa", a svim sredstvima se borio da ne glumi u filmovima drugih stvaralaca. Iako nije blagonaklono gledala na njegovu ljubomoru, čeznula je za pažnjom, a dobijala ju je jako retko. Kada bi osetila iskru Godarove strasti bila je zahvalna, uprkos tome što je ta strast bila pomešana s agresijom.

Na kraju, Ana je ostavila Godara. Čak 20 godina posle razvoda, 1987. su se zajedno pojavili u jednom televizijskom talk showu. Na početku je sve delovalo pristojno, a voditelj je rekao da je potpuno šokiran što nisu razgovarali dve decenije. Jako brzo Karina počinje da deluje kao da joj je neprijatno, preširoko se osmehuje, oči joj šaraju scenom. "Može li čovek da bude srećan posle svega", pita voditelj. "Može, ali na drugačiji način", odgovara Ana, a onda Godar uskače: "Mislim da može da bude i mnogo srećniji." Karina napušta snimanje pre nego što je završio rečenicu. Možda je ipak bio iskren, mada neosetljiv. Možda je hteo da bude zao jer nije mogao da prihvati da je više ne kontroliše. Ni u životu ni na filmu.

Nakon toga, više nikada nisu razgovarali.

- On ne želi da me vidi, ne viđa se i ne priča ni sa kim. Ne znam kako je, nadam se da je ok. Na njega mislim s ljubavlju, ne s mržnjom. Bila je to velika ljubav. Bili smo zajedno sedam i po godina. To je nešto što ne zaboraviš, ljudi pričaju o nama sve vreme. Najveća stvar u životu je kada dobiješ takav dar - rekla je Ana pre tri godine.

Godar nije komentarisao vest o smrti bivše supruge.

