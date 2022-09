SRPSKE KOMŠIJE PROGOVORILE O GLUMICI BRANKI KATIĆ: Otkrili kakva je privatno i da su OGORČENI na nju! Razlog će vas iznenaditi!

Glumica Branka Katić, nedavno je odlučila da osim u Londonu sa suprugom i decom dosta vremena sada provodi i u Beogradu. Kako umetnicu domaća publika nije imala uvid u njen život u Britaniji, svi su se zapitali kakva je ona komšinica.

Iz razgovora s njenim komšilukom – jasno je koliko su svi oduševljeni što je rešila da se na neki način vrati na adresu gde je provela najlepše godine, a zameraju joj što dugo nije bila tu.

- Mi se stalno hvalimo kako nam je ona komšinica. Ovde ne možete naći nikoga ko ima ružnu reč da kaže o njoj, a i ako vam kaže znajte da laže. Oduševljeno smo prihvatili da se vratila u Srbiju, ali smo verovali da će je to "držati“ tek neko vreme i da će ponovo nestati u belom svetu - istakla je njena komšinica Mira za Blic i dodala.

- Međutim, nju novac i slava "preko” ne inspirišu. Ona voli da igra, da glumi i to je sve što ona želi, ona je skromna i kada je shvatila šta želi, ona je to i ostvarila. Naravno da ona vidi nedostatke života u Srbiji u odnosu na London, ali ona je izmerila šta joj više prija.

U obližnjim radnjama ljudi je često sreću kada odlazi u običajenu nabavku po sitnice.

- Sada joj je sin, mislim stariji bio tu, zajedno su išli na neka snimanja. Viđali smo ih i kako šetaju i razgovaraju. Ona je uvek nasmejana i nikada joj ne biste dali 52 godine, koliko ima. Ona je ista ona devojka koja je obeležila mladost svih nas. Skoro da joj je ne možete naći boru, a naravno da nije podlegla trendu botoksa – naglašava jedna Ana, koja je bila i u prilici da porazgovara s poznatom glumicom.

- Srela sam je u prolazu, možda i nije bila raspoložena za priču, ali mi je odgovorila sa osmehom. Rekla mi je da je sada ovde i da ju je u inostranstvu „kočio“ akcenat da radi ono što voli. Otvoreno je pričala o svemu što je lepo u Srbiji, o ljudima i našoj komunikativnosti i da to njeni sinovi vole ovde. Muž bi više vremena provodio u tazbini, ali ima velike poslove u Engleskoj jer je poznat u toj industriji.

Njeni naslednici takođe često dolaze u Beograd.

- Mislim da će sada iskoristiti nekoliko dana da otputuje u London kod supruga i dece, pa se vraća. Nije joj teško, kaže ona to je par sati sve ukupno sedenja u avionu i na aerodromu između njih. Dečaci su veliki, pa i oni često dođu do nje. Ona stalno juri i žuri, ali vidi se da joj to prija. Dolaze nekada ranom zorom po nju i vraćaju je sa snimanja kasno. Težak je to posao, nije to glamur – pričaju iz susedstva.

Sa druge strane, jedan komšija Steva priča kako su se šalili sa Brankom kada je pre više od godinu dana došla da radi u Srbiji, prvi put posle preseljenja u Englesku, akonto toga što – nema našeg naroda nigde na svetu:

- Ona se slaže i smatra da smo mi kao nacija vrlo druželjubivi i srdačni, kaže da smo dragocen narod i da to shvataju svi koji putuju u druge zemlje. Branka je divna osoba i duša, mislim da je tamo bila sputana da pokaže svoj raskošni talenat jer se oni bave trivijalnostima, a suštinom glume. Sada se vidi da joj oči sijaju i da je zadovoljna. Naravno nedostaju joj deca, ali svi su je podržali u želji da ovde radi dok ima ponuda pa se kombinuju oko viđanja.

