VANA ZA KURIR PRED NASTUP U BEOGRADU: Moja generacija je slušala EKV, ja sam bila opčinjena Magi! Pevačica o BALAŠEVIĆU I BEBI DOL

Više od tri decenije u muzici je Ivana Vrdoljak, zvana Vana, ali tek sredinom oktobra prvi put će nastupiti u Beogradu.

Šira publika je zna po hitovima grupe Elektro tim, poznatije kao ET, i pesmi "Tek je 12 sati", ali malo ljudi zna da je na početku karijere nastupala s grupom Ekatarina Velika. Jedan od najboljih pop vokala na Balkanu za Kurir se priseća svojih prvih nastupa, a govori i o muzičkim uzorima iz Srbije.

Zašto smo 30 godina čekali na vaš prvi koncert u Srbiji?

- Ponekad se i ja to pitam, ali svako ima svoj put i tempo i na kraju, odnos je nekako uvek dvosmeran i puno toga utiče na dinamiku. Ipak, ne biste verovali koliko sam puta bila blizu realizacije koncerta u Beogradu, ali nam se toliko nepovoljnih stvari isprečilo na tom putu. Evo, mogu da kažem da se beogradskoj publici sada predstavljam u odličnoj fazi, možda najboljoj dosad, tako da me jako raduje što ću održati svirku 14. oktobra u Bitef art kafeu.

Imate li tremu?

- Nemam tremu zbog sebe ili zbog svog benda s kojim dolazim - naprotiv; uživamo da sviramo i pevamo zajedno, imamo proveren i dobro uhodan program, ali naravno da s određenim uzbuđenjem iščekujem kako ćemo biti prihvaćeni. Uvek nam je cilj da ljudi s koncerta odu u puno boljem raspoloženju nego što su se mogli nadati i nadam se da znamo kako to postići.

Da li biste s ove distance nešto promenili u karijeri? Koji je recept za trajanje?

- Nema nekog preteranog rezona razmišljati šta se moglo drugačije u životu, puno više vredi izvući neke pouke za sebe i naročito za to koliko i kako svojim radom, delovanjem i odlukama značite za druge - one sebi drage ljude, ali i za publiku koja je tu uz vas ili vas tek povremeno prati, pa se opet vrati. Retki su uz vas trajno i konstantno bez oscilacija, i to je potpuno normalno, zato je bitno ne razočarati te najvernije. Naravno, treba imati hrabrosti i preduzeti u karijeri i neke lude, neočekivane poteze, jer kakav god ishod bio, negde vas vodi dalje nego što biste sami sebe vodili i potegne neke okidače u vama koji su dugo spavali ili bili skriveni. Na taj način možda i publiku menjate, vadite i njih iz njihovih ladica u koje su sami sebe stavili, ne sluteći da im je postalo i možda malo dosadno. Tip sam koji ne razmišlja o sebi u prošlom vremenu jer toliko uzbudljivih stvari nose novi dani. Možda se to publici sviđa, svakako se trudim sa svakom novom pesmom da donesem neko novo uzbuđenje, neki novi nemir. Naravno, obožavam svoje stare pesme, poštujem ih jer su učinile ono za šta su i stvorene - da ih ljudi vole.

Pevaćete na neobičnom mestu, za samo 300 ljudi. Šta će biti tu za fanove grupe ET?

- O Bitef art kafeu su mi rekli sve najbolje i mislim da je taj klub svoju publiku već odavno navikao na prave koncerte vrhunskih muzičara. Verujem da će publika znati da ceni i nove pesme jer znam da ste većinu njih iz mog koncertnog programa i čuli, a što se tiče hitova ET, hej, i ja sam isto fan tog benda, tako da nikad ne propuštam što imam privilegiju da izvodim te pesme, čiji sam uostalom i koautor.

Kakva su vaša prva sećanja na Beograd? Bili ste već u našem gradu nekoliko puta.

- Naravno da jesam i znam da je Beograd privlačna sila za mnoge kreativce i da ima publike za toliko toga dobrog. Baš se radujem što ću se i ja predstaviti na, verujem, odličan i možda neočekivan način.

Zanimljivo je da ste kao mladi slušali Bebi Dol i EKV. Da li ste kao i sve devojke bili zaljubljeni u Milana Mladenovića i kako je izgledao susret s njim?

- Da, ne znam ko nije iz moje generacije slušao EKV, ali taj je kultni bend možda više uticao na roku sklonije muzičare, a ja to ipak nisam, moram priznati. Ja sam bila više pod uticajem grupa i bita. Ali zato mi je Bebi Dol bila strašno uzbudljiva - drugačija, opičena, talentovana, moderna i nedokučiva. Naravno da sam po kući pevala "Rudi, zašto se javljaš...".

A susret i nastupi sa EKV?

- Da, dugujem vam odgovor na upoznavanje Milana Mladenovića, u kojeg nisam bila zaljubljena, zaista, ali mi je bilo big deal upoznati ikonu rok muzike - tada sam pevala prateće vokale u grupi Boa i svi smo svirali na jednoj brucošijadi u Zagrebu, pa su me momci iz grupe Boa predstavili članovima EKV. Ja sam buljila u Margitu, ali znate kako to biva - malo ko pamti klinke koje su predstavljene kao prateći vokali, tako da nisam ostavila nikakav poseban utisak.

Snimili ste duet s Frajlama i Nevernim bebama. Imate li novi u planu?

- Da, s Frajlama sam zapravo snimila njihovu obradu moje pesme "Ako je vrijedilo išta", a s Nevernim bebama "Samo za tvoje oči". Zasad nemam nikakvih novih planova za saradnje.

Kad smo pomenuli Frajle, za njih ste napisali hit "Ne idi". Da li vam je Balaševićeva poezija bila uzor ili je to pogrešan utisak?

- Uh, nije sasvim pogrešan takav dojam, ali treba biti jako oprezan u vezi s bilo kakvim poređenjima s čudesnim i neponovljivim Đorđem Balaševićem jer je on zaista "one of a kind". Ali da, kako je koncept Frajli nekako tako toj furci sličan, učinilo mi se da bi im ta moja pesma bolje pristajala nego meni. I nadam se da nisam pogrešila.

