PONOVO U KADRU S NINOM JANKOVIĆ: Igor Đorđević snima nastavak kultne serije, ali priprema i svoj PRVENAC o NORKOMANIJI (FOTO)

Glumca Igora Đorđevića gledali smo na početku serije "Kalkanski krugovi" u roli Konstantina Markovića, a u drugoj sezoni igraće isti lik i deliće kadar sa Ninom Janković.

Upoznali smo ga kao oficira obuzetog tajnama, koji je u Zabranu poludeo. Nesvakidašnja i zagonetna priča do samog kraja, privukla je veliku pažnju publike, zbog čega je ubrzo posle emitovanja poslednje epizode potvrđeno da će se snimati i druga, što se trenutno dešava u Beogradu.

foto: Firefly Production

Da su glumci uveliko zaposleni, svedoči i slika sa snimanja, koju je Nina Janković podelila na svom Instagram profilu, kako sa Igorom sedi u autu, uz opis "Svetlana i Dragan". Naime, on se pojavio i u poslednjoj epizodi kao Svetlanin partner, pa je izvesno da nas čeka uzbudljiv rasplet priče.

foto: Promo

Igora Đorđevića šira publika zavolela je kao Đorđa Katića u seriji "Koreni" i kroz ulogu ozloglašenog ustaškog majora Ante Vrbana u filmu "Dara iz Jasenovca". Prvak Drame Narodnog pozorišta radio je seriju "Bunar", koja će uskoro imati TV premijeru.

"U glumi mi je mnogo smetalo to što postoji mnogo filtera do kreativnosti, imate reditelja, tekst, kolege i samim tim mnogo uslova da se kreativno izrazite. Pisanje je sam izvor kreativnosti. Imate beli papir ili ekran i, izvolite, napravite svet. To me je uvek privlačilo, uvek sam se bavio pisanjem, u formi dnevnika i drama. Na nagovor i ohrabrivanje Gage Antonijevića, ukazala mi se prilika da možda napišem nekad i celu seriju, što sam i uradio. Svi koji su učestvovali u tome, govorim i o rediteljki Maši Nešković, dali su dobre reakcije na tekst, što mi je jako drago. Videćemo kako će ljudi reagovati na to kada se sve to lepo spakuje i izmontira", ispričao je glumac za Kurir.

foto: Film Danas, Promo

Serija je predstavljena nedavno i na Sarajevo film festivalu.

"Tema je između ostalog i narkomanija. Serija nije žanrovski čista. Imate jednog čoveka koji želi da izvrši samoubistvo i to je, nažalost, česta pojava danas, o tome treba pričati. Ljudi prolaze kroz strašne depresije i mislim da ova serija može da pomogne da se stavi malo u javni diskurs rasprava o ljudima koji pate od depresije", izjavio je glumac.

