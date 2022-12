ZVEZDA SERIJE SREĆNI LJUDI POBEDILA BOLEST: Vraćam se posle infarkta, do njega su doveli cigarete i stres! DALA SAVET SVIM ŽENAMA!

Natalija Vlahović Čuljković doživela je letos infarkt u Crnoj Gori. Poznatoj glumici pozlilo je nakon rođendanske zabave kod prijateljice, a sada se konačno vraća svom poslu i staje ponovo na pozorišnu scenu. Žena nesvakidašnje lepote otkriva za Kurir kroz šta je prošla i čemu se raduje u 2023. godini.

- Dobro se osećam i hvala svima koji su brinuli o meni. Uskoro ponovo stajem na scenu, tačnije 10. decembra, i igram predstavu "Da krenemo ispočetka" u Madlenijanumu. Sad slavim taj datum, 31. avgust, kao svoj rođendan. Svi treba da slavimo život - započinje priču Natalija.

Šta mislite da je dovelo do infarkta?

- Sigurno je za to kriva i genetika, a drugi deo su cigarete i stres. Obično kažu da je to muška bolest u 90 odsto slučaja. Meni se to dogodilo. To je jedno ružno iskustvo. Brzom reakcijom moje ćerke i metalizom u bolnici "Meljine" su mi razbili tromb. Posle su me poslali u Klinički centar Podgorica, gde mi je ugrađen stent, i nakon dana oporavka sam otpuštena kući. Posebno moram da zahvalim mojoj braći u Crnoj Gori i doktoru Siniši Dragniću i celom medicinskom osoblju. Po povratku u Beograd, prvu kontrolu sam imala na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje, zatim na Institutu za rehabilitaciju i sada o meni brine u KC Srbije najbolja doktorka prof. unv. dr sc. med. specijalista interne medicine - endokrinolog Svetlana Vujović.

Vraćate se oko Nove godine i na male ekrane ulogom u šestoj sezoni serije "Ubice mog oca". Šta čeka vaš lik?

- Serija "Ubice mog oca" mi je veoma bitna u karijeri i lik Ljubice, majke forenzičarke Jelene, koju igra Nina Janković. Pratim tu seriju od prve sezone. U ovoj sezoni igraju mnoge moje drage kolege, a imala sam čast da delim kadar sa Slavkom Štimcem i Anicom Dobrom. Mislim da će publici biti jako interesantno i uzbudljivo to što smo pripremili.

Delite i scenu sa Slavkom u novoj predstavi u Madlenijanumu?

- Istina. Uvek sam se pitala što su me rediteljka Andrea Ada Lazić i dramaturg Dragana Bošković izabrale za ovu ulogu. Sada su mi stvari jasnije. Mojra, koju igram, u prevodu znači sudbina. Ona je rođena sa srčanom manom. Nakon što sam odigrala jednu sezonu ove predstave, doživela sam sve ovo što ima veze sa srcem.

Igrali ste u serijama "Kolo sreće" i "Aviondžije", ali ste i u predsedništvu Udruženja filmskih glumaca Srbije. Kakvi su vam planovi?

- Udruženje filmskih glumaca Srbije je osnovano još 1966. godine. Biće, nadam se, povoda da govorimo samo o toj temi i našim planovima.

Koja je vaša poruka svima posle iskustva koje ste imali?

- Živimo u veoma intenzivnom, teškom i uzbudljivom vremenu, u kom osim što imamo stresove, moramo da donesemo neke odluke i da više vodimo računa o svom zdravlju. Moramo da ostavimo cigarete, što sam ja uradila. Prvu cigaretu sam zapalila još na fakultetu. Ponosna sam što više neću zapaliti nijednu. Potrudiću se da sve što mogu promenim nabolje. Živim bez nikotina i stresa. Sada uživam u malim stvarima, koje me čine srećnom. Više čitam i idem u pozorište. I naravno, vežbam svaki dan i slušam muziku koja me opušta.

