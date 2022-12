DOMAĆI FILMOVI ZA 200 DINARA! Karavan srpskog filma Filmskog centra Srbije u osam varošica Srbije pripremio je ZA PUBLIKU NAJBOLJE

Filmski centar Srbije organizuje manifestaciju Karavan srpskog filma u decembru, kad će biti prikazano devet aktuelnih domaćih ostvarenja, u osam varošica: Kniću, Mrčajevcima, Prijepolju, Ivanjici, Brusu, Blacu, Sečnju i Aleksandrovcu.

Svakog vikenda će u ovim mestima na repertoaru biti filmovi: "Leto kada sam naučila da letim", "Strahinja Banović", "Komedija na tri sprata", "Sveta Petka - Krst u pustinji", "Bilo jednom u Srbiji", "Zlatni dečko", "Heroji radničke klase", "Mrak" i "Trag divljači".

Prvog decembarskog vikenda, od 2. do 4. decembra, karavan je posetio Aleksandrovac i Ivanjicu. Od 9. do 11. decembra filmovi će biti prikazani u Kniću i Blacu, od 16. do 18. decembra u Prijepolju i Brusu, a od 23. do 25. decembra u Sečnju i Mrčajevcima.

Svakog petka će, u terminima od 17, 19 i 21 sat, na programu biti "Leto kada sam naučila da letim", "Strahinja Banović" i "Komedija na tri sprata".

U subotnjem repertoaru biće prikazana filmska dela "Sveta Petka - Krst u pustinji", "Bilo jednom u Srbiji" i "Zlatni dečko". U nedeljnom programu publika će videti filmove: "Heroji radničke klase", "Mrak" i "Trag divljači".

FCS organizuje ovu manifestaciju s ciljuem da prikaže domaće filmove koji su trenutno aktuelni, odnosno koji su ove godine ušli u distribuciju.

Izabrane su varošice koje nemaju bioskopsku opremu za prikazivanje filmova, a samim tim ni bioskopski repertoar. Cena karte je 200 dinara za sve filmove.

