ODLIČNE REAKCIJE U AMERICI NA FILM MRAK: Srpski kandidat za Oskara prikazan u Holivudu, a evo ko je došao na PROJEKCIJU

Srpski kandidat za Oskara, film "Mrak" Dušana Milića premijerno je nakon Njujorka prikazan i u Holivudu.

foto: Produkcija, promo

Na projekciji održanoj u jednom hotelu na Beverli hilsu okupio se veliki broj ljudi iz filmske industrije. Među njima su bili reditelj Dejvid Mekenzi, glumica Džoana Kesidi, reditelj i montažer Rodžer Spotisvud, glumica i producentkinja Kasandra Gava i glumac Brendan Frejzer.

foto: Produkcija, promo

- Reakcije su bile odlične. Posle projekcije se dugo razgovaralo o filmu. Prijatno sam iznenađen koliko su svi razumeli univerzalnost ove priče. Mislim da "Mrak" komunicira sa američkom publikom iznad svih mojih očekivanja. Najvažnije je da je bilo prisutno više od 20 članova Američke filmske akademije koji imaju pravo glasa za Oskara za najbolji strani film - kaže za Kurir reditelj Dušan Milić.

foto: Produkcija, promo

Film "Mrak", inspirisan istinitim događajem koji se odigrao za vreme martovskog pogroma Srba na Kosovu 2004. godine, uvršten je u program svetske platforme HBO. Producentkinja filma je Snežana van Hauvelingen, podržalo ga je pet evropskih zemalja, a kod nas produkcijske kuće This and That i Fajerflaj. Promociju filma u Americi pomogao je Telekom Srbija, kao i Ministarstvo kulture.

foto: Promo

