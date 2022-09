SRBIJA MOŽE DO NOMINACIJE ZA OSKARA: Filmu MRAK smeši se USPEH U AMERICI, ali dve stvari su PRESUDNE na PUTU DO POBEDE (ANKETA)

Triler "Mrak" reditelja i scenariste Dušana Milića kandidat je Srbije za nagradu 95. Oskara u kategoriji međunarodnog dugometražnog filma, odlučila je pre dva dana selekciona komisija Filmskog centra Srbije.

Ceremonija dodele zakazana je za 12. mart 2023. godine u Los Anđelesu, a autore priče, inspirisane istinitim događajem koji se odigrao u vreme martovskog pogroma 2004. godine na Kosovu i Metohiji, čeka dug put do nominacije. Producentkinja filma je Snežana van Hauvelingen, koja je s "Nečistom krvlju" stigla do Netfliksa, a "Mrak" su, pored pet evropskih zemalja, podržale produkcijske kuće "This and That" i "Fajerflaj".

U filmu "Mrak" glavne uloge tumače Slavko Štimac i sve popularnija danska glumica srpskog porekla Danica Ćurčić. Ostale uloge su poverene Mioni Ilov, Nikoli Rakočeviću, Slaviši Čuroviću, ali i zvezdama iz Italije i Amerike Flaviju Parentiju, Ivanu Zerbinatiju, Nikoli Kentu i Darenu Petiju. Zanimljivo je da su Danska, Bugarska i Italija koproducenti ovog ostvarenja, a sve su priznale Kosovo, ali i o odlučile da podrže priču o stradanju Srba na Kosovu.

- Za uspeh filma u Americi ključna je podrška koji će naš kandidat dobiti od Ministarstva kulture. Novac dobijen za njegovu promociju posle se koristi za lobiranje i promociju. Najvažnije je ko će biti publicista u Americi kako bi film imao što više projekcija, ali i dobio pozitivne kritike prestižnih filmskih medija Varajeti, Holivud riporter i Vrep - jednoglasni su u oceni sagovornici Kurira, koji su ugledni kritičari i filmski producenti.

Film "Mrak" svetsku premijeru je imao u Trstu, prikazan je u Srbiji na 50. Festu, a potom putovao po raznim festivalima, gde je osvojio brojna priznanja. Trenutno se prikazuje u bioskopima u Bugarskoj. Radnja je smeštena u planinske zabiti Kosova, na imanje okruženo gustom šumom, gde živi Milica s majkom Vukicom i dedom Milutinom. Svaku noć porodica se povlači u zabarikadiranu kuću, prestravljena terorom koji dolazi iz šume. Da li je taj užas opkoljene kuće odjek nedavno završenog rata ili samo njihova mašta, kako ih opominju zvaničnici Kfora? Nema materijalnih dokaza da se nešto loše događa, ali svake naredne noći njihov strah raste...

- Vrlo sam počastvovan što je komisija s toliko glasova podržala naš film za prezentaciju za najznačajniju filmsku nagradu. Uradićemo sve što je u našoj moći da film što bolje predstavimo članovima Američke akademije - izjavio je Dušan Milić.

"Mrak" su odbili na velikim svetskim festivalima, ali se izborio za prikazivanje na platformi HBO maks, a njegov svetski distributer je kuća "Vajd menadžment".

