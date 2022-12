KAKO JE OD DRAGANA POSTAO PELE: Glumac danas slavi 61. rođendan, a priča o njegovom NADIMKU je HIT! Ovaj DETALJ niko nije znao

Poznati glumac i profesor Dragan Petrović Pele najviše je ostao upamćen po onoj replici iz "Lepih sela":

"Kako je u Švedskoj? Ladno, al' standard."

Ulogu je trebalo da igra njegov kum Slobodan Boda Ninković, ali je na kraju završila kod njega. Na pozornici je izveo na desetine sjajnih glumaca, a sa suprugom Olgom Odanović, takođe glumicom, na životnu pozornicu izveo je Jakova i Lenku.

"Ja sam rođen naopačke! Ozbiljno vam kažem. Možete misliti kako je bilo veselo mojoj mami! Rođen sam na noge u kompletnoj placenti i sa otvorenim očima.

Bilo je to 17. decembra 1961. godine, u porodilištu koje se nalazi na opštini Savski venac. Odrastao sam na Dorćolu, tada se zvala Đure Đakovića, a danas je to Venizelosova ulica", ovako je govorio Pele za Kurir.

Glumac danas proslavlja 61. rođendan, a nosi nadimak po jednom od najslavnijih igrača u istoriji fudbala. S razlogom.

"U fudbalu nikad nisam bio vešt. Inače, igrao sam ragbi kratko u Partizanu. Uglavnom sam stajao kod gola i igrao beka. Onda su me zavitlavali, ja se nisam ljutio, prozvali su me Pele i tako je ostalo i dan-danas. Meni je to simpatično", ispričao je svojevremeno u ispovesti za Kurir Petrović.

