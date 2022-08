TRAGEDIJA ZBOG KOJE JE NAŠ GLUMAC PREKO NOĆI OSEDEO: Pred sam početak predstave su mi javili da je POGINUO, imao sam 28 godina

Glumac i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti, Dragan Petrović Pele, u jednom intervjuu je progovorio o jednom od najtežih trenutaka u životu. Njemu su naime pred sam početak predstave javili da mu je poginuo stariji brat.

Na pitanje kako čovek tako nešto izdrži, glumac je rekao:

"Izdrži. To je onaj mehanizam samoobmane. Isto je kao i kad se posečeš. To ne boli odmah, boli kasnije. Nalet adrenalina. U prvom trenutku ne osećaš ništa, onda kad se malo osvestiš osećaš bes pa tek onda tugu."

foto: Nikola Anđić

Vest o tome da mu je brat Zoran poginuo zatekla ga je u pozorištu i to pred sam početak predstave.

"Saznao sam pred sam početak predstave. Bila je to sećam se 'Kolubarska bitka'. Nije u to vreme bilo mobilnih telefona, neko je javio u pozorište. Pitao sam Mišu Janketića, pošto u toj predstavi on igra glavnu ulogu, a ja sam imao dve-tri scene, da li mogu da idem, da li može da igra bez mene. Kaže mi - naravno. Ulećem u neku krntiju od auta koji sam tada vozio i odlazim. Kasnije sam se osvestio. Imao sam 28 godina tada. I kada sam se vratio na Akademiju, vratio sam se kao sed čovek", ispričao je Pele svojevremeno u emisji "TV lica kao sav normalan svet".

foto: Zorana Jevtić

Pele već više od dve decenije radi na FDU. Godine 1997. postao je asistent, da bi posle nastavio kao profesor.

foto: Marina Lopičić

Dragan Petrović Pele je u braku sa glumicom Olgom Odanović. Imaju sina Jakova i ćerku Lenku, koja je takođe glumica.

