ŠOK! ZA SRBIJU NEMA OSKARA NI OVE GODINE: Objavljena lista filmova koji se bore za zlatnu statuu, ali među njima nije "MRAK"

Uoči 95. dodele prestižne nagrade, Američka akademija filmske umetnosti i nauka objavila je proširenu listu nominovanih filmova u 10 kategorija za Oskara.

Srpski kandidat "Mrak" Dušana Milića nije se plasirao među 15 odabranih filmova od kojih će se njih pet takmičiti za Oskara u kategoriji najboljeg međunarodnog igranog filma.

Podsetimo, selekciona komisija Filmskog centra Srbije (FCS) za izbor srpskog kandidata za nagradu Oskar donela je danas, 20. septembra 2022. godine, odluku da film "Mrak" Dušana Milića bude predstavnik Srbije u trci za 95. dodelu nagrada Američke akademije filmske umetnosti i nauke, u kategoriji za najbolji međunarodni film (International Feature Film Award).

U obrazloženju, komisija je istakla:

"Film "Mrak" prati nekoliko dana života jedne porodice unutar izdvojene i nezaštićene enklave na Kosovu i Metohiji. Tenzijom, atmosferom, veštim filmskim jezikom i elementima horora, film nas uvodi u svet straha i neizvesnosti, u kome tri generacije jedne porodice pokušavaju da održe privid normalnog života. Zbog snažnih emocija, univerzalnosti teme i likova, komisija smatra da će film uspešno komunicirati sa međunarodnom publikom i članovima Američke akademije za filmsku umetnost i nauku."

Na proširenoj listi kandidata za Oskara u kategoriji najboljeg međunarodnog igranog filma je po prvi put Pakistan, s filmom Joyland. Prvi je to pakistanski film prikazan u Kanu, gde je osvojio Nagradu žirija u sekciji Izvestan pogled i Queer palmu. Tu je, nakon dugo vremena, i film iz Indije (Lagaan je bio poslednji indijski film u proširenom izboru 2001. godine), a na proširenu listu kandidata probili su se još i filmovi iz Maroka, Kambodže, Irske i Argentine, donosi Screen daily, kao i Netflixov veliki hit, epski antiratni film All Quiet On The Western Front, prenosi B92.

Tri filma na proširenoj listi kandidata za nagradu Oskar u kategoriji najboljeg međunarodnog igranog filma režirale su žene – na listi je Alis Dijop s francuskim filmom "Saint Omerom", Mari Krojcer s austrijskim "Corsageom" i Marijam Tuzani s marokanskim filmom "The Blue Caftan". Meksikanac Alehandro Gonzalez Injaritu treći put je nominovan u kategoriji najboljeg međunarodnog igranog filma, s filmom "Bardo", nakon što je u istoj kategoriji već bio nominovan s filmovima "Biutiful" 2010. godine i "Amores Perros" 2000. godine.

Članovi Akademije dužni su da pogledaju sve filmove s proširene liste kandidata, glasaće za nominacije od 12. do 17. januara nove godine, dok će one biti objavljene 24. januara. Dodela Oskara održaće se u Holivudu, 12. marta 2023. godine.

Konačna lista stranih filmova koja se bore za Oskar: Argentina, Argentina, 1985 Austrija, Corsage Belgija, Close Kambodža, Return To Seoul Danska, Holy Spider Francuska, Saint Omer Nemačka, All Quiet On The Western Front Indija, Last Film Show Irska, The Quiet Girl Meksiko, Bardo, False Chronicle Of A Handful Of Truths Maroko, The Blue Caftan Pakistan, Joyland Poljska, EO Južna Koreja, Decision To Leave Švedska, Cairo Conspiracy

