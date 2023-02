GEJ SCENE U SERIJI VERA: Srpski glumac sočno se ljubio sa mladim kolegom, koga znamo iz hit SAPUNICE

Glumac Vladimir Aleksić, od autora serije "Vera", dobio je ni malo lak zadatak, pa smo ga u nedeljnoj epizodi na Radio-televiziji Srbije gledali u vreloj akciji.

Aleksić, koji igra političara dr Rajnharda Hajnca, odigrao je scenu koja prilično baca senku na njegov lik i otkriva ga u potpuno drugom svetlu. Rajnhard mora da krije da je gej. Njegovu ljubav s ruskim umetnikom, kog tumači Andrej Jemcov, otkriva Vera Pesić.

"Privukla me je priča o Veri Pešić, špijunki, koja je veoma dobro ispričana. Igram Nemca koji dolazi u Beograd kao izaslanik Gebelsa da nadgleda antisemitsku izložbu. Uloga je izuzetno zanimljiva, to je čovek koji dolazi poslom u Srbiji, ali sa sobom nosi i tajnu zbog koje bi mogao da bude poslat u logor ili bude ubijen. Tokom serije Vera i on će postati bliski prijatelji, štiteći jedno drugo", izjavio je tokom snimanja Aleksić za Kurir.

Od 19. veka u Nemačkoj je postojao značajan LGBT pokret. Odmah po dolasku Hitlera na vlast, 1933. godine, zabranjene su LGBT organizacije, spaljene su knjige koje su se bavile pitanjima LGBT egzistencije i homoseksualnosti i pobijeni su homoseksualci u samoj Nacističkoj partiji (NSDAP). Gestapo je, između ostalog, bio zadužen i za sastavljanje tzv. Rosa Listen, spiskova gejeva. U toku Trećeg rajha uhapšeno je oko 100.000 gejeva, a polovina njih je poslato u zatvore.

Iz razloga što je ova tema bila dugo prećutkivana, još uvek nije pouzdano poznato koliko ljudi je stradalo. Prema skorašnjim navodima nemačke televizije Dojče vele, ubijeno je skoro 55.000 gejeva – što se saznaje na osnovu proučavanja dokumenata iz arhiva koje su se nalazile u Istočnoj Nemačkoj, koje su do skoro bile nedostupne istraživačima.

Našem glumcu ovo nije prvi put da igra LGBT osobu. Led je probijen još pre mnogo godina. Prvi gej poljubac videli smo u seriji "Vratiće se rode". Vlada se tada poljubio se s kolegom Igorom Filipovićem, što je predstavljao prvi francuski poljubac u jednoj domaćoj seriji između dva muškarca.

"Posle ove scene to bi trebalo da postane normalna stvar", rekao je tada Aleksić.

Mladi glumac Andrej Jemcov igrao je gej junaka Stefana u srpskoj verziji serije "Dinastija", koja se emitovala na televiziji Pink.

"Svakako je zanimljiv lik. Mislim da je izazov za svakog mladog glumca da ima priliku da predstavi takav lik koji ima dosta linija odnosa. On je fin, dobar, ima neke svoje tajne, razlikuje se od svoje porodice. Njegove težnje i ideali se razlikuju od njegove porodice, i onda tu dolazi do sukoba. Opet, s druge strane ih voli, jer su mu porodica, i tu onda nastaju problemi", izjavio je tada Andrej za TV Pink.

Andrej Jemcov je završio glumu na Akademiji umetnosti u Beogradu u klasi Milice Kralj. U predstavi "Leto kada sam naučila da letim" odigrao je lik Luke, prve osobe koju će Sofija upoznati na ostrvu. Pojavio se i u četiri epizode serije "Ubice mog oca".

