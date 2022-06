VLADIMIR ALEKSIĆ DOBIO PRVU GLAVNU ULOGU PRED KAMEROM I TO U ITALIJI: Noge su mi se tresle kada sam igrao sa Đankarlom Đaninijem

Glumca Vladimira Aleksića publika je zavolela pre više od jedne decenije kao voditelja šou-programa "Ja imam talenat". Godinama je posvećen svojoj pozorišnoj karijeri kao producent i reditelj, a uskoro ćemo ga gledati i u velikoj ulozi na televiziji. Vladimir za TV Ekran otkriva da trenutno snima špijunski triler "Vera" i govori o svom angažmanu u Italiji na seriji "Velika igra", koju će publika premijerno videti na televiziji Skaj.

Šta smete da otkrijete o liku koji igrate u seriji "Vera"?

- Vrlo mi je drago da sam deo ovog projekta. Privukla me je priča o Veri Pešić, špijunki, koja je veoma dobro ispričana. Igram Nemca koji dolazi u Beograd kao izaslanik Gebelsa da nadgleda antisemitsku izložbu. Uloga je izuzetno zanimljiva, to je čovek koji dolazi poslom u Srbiji, ali sa sobom nosi i tajnu zbog koje bi mogao da bude poslat u logor ili bude ubijen. Tokom serije Vera i on će postati bliski prijatelji, štiteći jedno drugo.

foto: Promo GFC

Da li možemo da kažemo da će u naš film i televiziju posle dugo godina ući jedan dobar Nemac?

- Možemo da kažemo da ćemo videti jednog Nemca koji ima svoje strahove. On želi da živi život i ipak neće izdati Veru kada mu glava bude bila u torbi.

Očekuje vas i premijera italijanske serije "Velika igra". Kako ste dobili glavnu ulogu?

- U oktobru će biti premijera serije u Italiji na televiziji Skaj. Ulogu sam dobio na kastingu. Kada mi je agentica iz Italije poslala scene za audiciju, odmah sam pomislio kako je ovo odlična uloga. Bio sam presrećan kada mi je agent rekao da su se odlučili za mene. Serija u centar priče stavlja fudbalske agente, odnosno zakulisne radnje iza najpopularnijeg sporta na zemlji.

foto: FEDERICA DI BENEDETTO

Šta ste novo ovom ulogom naučili o fudbalu?

- Oko fudbala kruže ogromne količine novca. Radeći na seriji shvatio sam koliko je taj svet korumpiran i koliko često agenti ne igraju fer-plej da bi ostvarili ono što žele. Pranje novca, manipulisanje medijima, pa i samim igračima.

Kakav je za saradnju Đankarlo Đanini?

- Đankarlo Đanini je legenda svetske kinematografije, bio je nominovan za Oskara, glumio s Marlonom Brandom, u filmovima o Džejmsu Bondu... Kada sam ušao u salu za probe i video da igra i on, noge su počele da mi se tresu. Od njega sam mnogo naučio, pre svega o glumačkom zanatu na snimanju. Čovek koji je pun energije i koji se još uvek veoma raduje svom poslu.

Kako onda objašnjavate što ste prvu glavnu ulogu dobili u italijanskoj seriji, a ne kod nas?

- To je dobro pitanje koje sam i ja sebi postavio. Ipak, mislim da odgovor treba tražiti kod ljudi koji prave podele.

Uspešan ste producent u pozorištu. Razmišljate li da razvijate svoj film ili neku TV seriju?

- Mislim da je to realno očekivati.

foto: ALESSANDRO PENSINI

Kurir.rs Ljubomir Radanov

Bonus video:

06:25 NEOBIČNO! NOVA PREDSTAVA IGRAĆE SE U AVIONU: Mesta ima za samo 150 putnika, glumci služe šampanjac, a evo kako do karata