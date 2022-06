POSLE USPEHA U AMERICI, ĐURIČKO SE VRAĆA U SRBIJU: Radiće CRNU HRONIKU! Skuplja pare za svoj PRVI FILM, a ovo je zaplet

Nikola Đuričko postao je planetarna zvezda zbog nove uloge Netfliksovoj seriji "Čudnije stvari" (Stranger Things), ali uskoro će novi projekat raditi i u Srbiji, saznaje Kurir. Glumac želi da se oproba i kao reditelj na filmu i da publiku obraduje crnom komedijom "Crna hronika". Na scenariju ovog projekta radio je s Grgurom Strujićem, a trenutno se traži novac kako bi moglo da počne snimanje.

foto: Zorana Jevtić

- Zatečen u bezizlaznoj situaciji tokom večernje posete prijatelju, Sandoza prisustvuje Bajerovom slučajnom ranjavanju supruge, nakon čega kreće silovit razvoj događaja od momentalnog dolaska policije preko upada paparaca TV emisije "Crna hronika" pa sve do suđenja i izvršenja presude. Sve u toku jedne noći u jednom stanu. Ova crna komedija pokušava da nam predstavi današnji svet u kome se život čoveka dovodi do apsurda u atmosferi rijaliti programa i navijačke publike - ovako Đuričko objašnjava svoju priču.

Umetnik je nedavno odbijen s ovim projektom na konkursu Filmskog centra Srbije za snimanje debitantskog igranog filma, ali je ga je komisija pohvalila i naglasila da ima veliki komercijalni potencijal.

foto: Zorana Jevtić

Đuričko nije bez iskustva kao reditelj i rado je na seriji "Žigosani u reketu", gde je potpisao nekoliko epizoda.

- Nekako sam se sam ponudio da se oprobam kao reditelj. Tomica Paliković (koproducent serije, op. aut.) i Dragan Bjelogrlić moji su prijatelji i dugogodišnji saradnici, a kad sam čuo da pripremaju nešto novo, u šali sam izjavio: "Dajte meni da režiram nekoliko epizoda!" I, eto, od šale je postala zbilja. Nije bilo dileme da li treba da prihvatim njihovu ponudu jer sam oduvek imao sklonosti prema tome - rekao je Đuričko tada za Kurir.

foto: Zorana Jevtić

On u Americi nije postao samo miljenik publike i svojih kolega već i čuvenog pisca Stivena Kinga.

- Obožavam onog ljigavog Rusa Jurija. Zaslužuje sopstvenu seriju. Kao Beri, samo ruski - napisao je King na svom zvaničnom Tviter nalogu, spomenuvši seriju s Bilom Hederom u HBO produkciji.

foto: Dragana Udovičić, AP Evan Agostini

Prošle nedelje za rad srpskog umetnika stigle su pohvale i od američkih kolega.

Vinona Rajder, koja u seriji glumi Džojs, odgovarajući na pitanje magazina Kolajder o atmosferi na snimanju, imala je samo reči hvale za Đurička. - Zaista volim da radim s Nikom. On je apsolutna legenda! Jedva čekam da ga ljudi upoznaju - rekla je Rajderova, dok je njen kolega Bret Gelman dodao da je Đuričko "genije komedije".

Junaci priče su dečaci iz varošice Hokins u Indijani i misteriozna devojčica koja poseduje natprirodne moći. Oni se suprotstavljaju jezivim čudovištima iz paralelne dimenzije, ali i vladinim agentima, sovjetskim špijunima i, naravno, školskim siledžijama.

foto: Printscreen/Netflix/Youtube

Nikola igra Rusa Jurija, koji je veoma zanimljiv i njegov lik je poprilično bitan za razvoj cele priče. Na striming servisu se pojavio prvi deo četvrte sezone, a ostatak se najavljuje za leto 2022. godine. Đuričko polako, ali sigurno pronalazi svoje mesto u Holivudu, gde je dobio ulogu i u odlično ocenjenoj seriji "For All Mankind", čije se emitovanje očekuje tokom ove godine na Epl TV plus.

