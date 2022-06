SRCE SRBIJE JOŠ UVEK SE CEPA ZBOG ODLASKA ČUVENOG MANDE! Prošlo je 6 godina od kad nas je napustio: Dugovi ga nisu ZAOBILAZILI!

Na današnji dan pre šest godina iznenada nas je napustio jedan od najvoljenijih glumaca - Milorad Mandić Manda.

Njegovo srce prestalo je da kuca na pozorišnim daskama dok je igrao Kapetana Kuku u predstavi "Petar Pan". Iako vreme prolazi, njegova porodica, prijatelji i kolege ne mire se s Mandinim preranim odlaskom.

Manda se u životu borio za očuvanje i obnovu pozorišta Boško Buha, što mu je bila jedna od najvećih želja, ali i najstrašnijih muka. U to pozorište uložio je sve što ima, a u jednom od poslednjih intervju govorio je o tome za "Kurir" ovako:

- Dobio sam uveravanja da nove vlasti imaju izuzetno razumevanja za stanje u Buhi i da će dati sve od sebe da deca Beograda i Srbije dobiju pozorište kakvo zaslužuju. Naša idealna misija je da uz naslov „Pozorište od nacionalnog značaja“, posle svih izvedenih radova postanemo „Nacionalni teatar dece i omladine Srbije“ i da zauzmemo poziciju na Trgu republike pored Narodnog muzeja i Narodnog pozorišta. Nacionalni dečji teatar podrazumeva objedinjavanje na jednom mestu pozorišta „Pinokio“ i „Puž“. Nekim simultanim radom na tri scene, malih i većih formi. možemo doći u poziciji da mi možemo da dođemo s predstavom gde je neophodno. Ne žive samo deca u Beogradu i u krugu dvojke.

Njegov brat je kasnije progovorio o mukama koje su pratile čuvenog glumca koji nas je godinama uveseljavao svojim talentom:

- Kredit za stan i pozorište su ga odveli u grob. Postao je 2014. godine upravnik pozorišta koje nije renovirano od Drugog svetskog rata. Mnogo je želio da ga sredi, sam je jurio sponzore. I Novak Đoković je donirao novac, ali to nije bilo dovoljno. Celog sebe je davao, sa majstorima ostajao do tri, četiri ujutru i radio barabar sa njima. Uzimao je špakle i gulio zidove, a ujutru kupovao burek. Sećam se da mu je i sin Filip govorio da ide kući i odspava malo, ali on nije hteo. Kada se oženio Anjom digao je kredit da kupi stan. Ali, pošto je već bio u godinama, morao je da plaća osiguranje kako bi se kredit obnavljao. Uzeo je kredit u švajcarcima, jer je tada bio najisplativiji, ali mu je posle godinu i po dana preseo. Plaćao je skoro 100.000 mesečno ratu za kredit. To ga je strašno mučilo. Nije lako svakog meseca zaraditi taj novac, a gde su ostali troškovi.

Manda je završio Akademiju u klas profesora Vladimira Jevtovića. Sa njim u klasi su bili Vesna Trivalić, Vesna Stanojević, Duda Stojanović, Branka Pujić, Mirjana Joković, Dragan Bjelogrlić, Srđan Žika Todorović, Slobodan Boda Ninković i drugi. Bilo ih je ukupno 12.

Ljubav prema pozorištu nasledio je od majke. Još od detinjstva pratio ju je na predstave, ali odluka da pokuša da se ostvari kao glumac „pala“ je tokom rada s amaterskim pozorištem u Beogradu. Njegova generacija iznedrila je sjajne glumce koji su, kao i on, ostvarili velike karijere.

Poslednja uloga koju je odigrao bila je Kapetan Kuka u predstavi „Petar Pan“ na sceni Pozorišta „Boško Buha“. Tog 15. juna 2016. godine Manda je na scenu izašao u kostimu, ali nije uspeo da odigra predstavu do kraja. Doživeo je srčani udar i preminuo na bini.

